موعد التسجيل في قرعة أمريكا 2022 وخطوات التقديم في الهجرة العشوائية

موعد التسجيل في قرعة أمريكا 2022، التي ارتفع عليها البحث هذه الأيام من قبل الملايين في العالم، وخاصة من أبناء الوطن العربي الذي يرغب في الحصول على الجنسية الأمريكية والاستفادة من المزايا التي يحصل عليها من يمتلك “الجرين كارد” أو بطاقة الإقامة الدائمة في أمريكا، هذا الحلم الذي يحلم به مئات الملايين حول العالم، وربما تتزايد عملية التفكير في آلية القبول في الهجرة الأمريكية مع قرب موعد التقديم في اللوتري الأمريكي.

تبدأ عمليات التسجيل في اللوتري الأمريكي أو موقع الهجرة العشوائية لأمريكا وتفعيل رابط التسجيل والقبول مع بداية شهر أكتوبر 2021، ويتمكن من يرغب في التسجيل أن يقوم بالذهاب إلي موقع الهجرة العشوائية اللوتري الأمريكي ثم تسجيل البيانات المطلوبة والتي تخص الاسم والدولة والمدينة ومحل الميلاد وغيرها من البيانات الشخصية.

تتميز القرعة العشوائية لأمريكا بالكثير من المزايا والتي من أبرزها هي عدم سداد رسوم مالية أو دفع أي دولار اثناء التقديم، وضمان عدم التعرض للنصب، بالإضافة إلي أن التسجيل يتم عبر الإنترنت في وقت لا يتجاوز 5 دقائق، كما لا تحتاج التقديم في الهجرة العشوائية إلي وجود أي شهادات علمية عالية أو ما دون ذلك، كل ما هو مطلوب هي وجود شهادة ثانوية أو ما يزيد، كما لا يحتاج القبول في الهجرة العشوائية لأمريكا إتقان اللغة الإنجليزية.

الضغط على الأيقونة الخضراء continue.

تسجيل الرمز المرئي.

الضغط على (submit).

تسجيل البيانات الشخصية.

الضغط على continue.

النقر على submit.

حفظ رقم confirmation number.

أبرز الشروط الهامة في التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا هي أن يكون معدل الوصول للمرحلة التعليمية لا يقل عن الثانوية، ويكون لديك زواج سفر، بالإضافة إلي الشروط التالية:

عمرك لا يقل عن ثمانية عشر عام أثناء بدء القبول.

تحديد موقفك من الجيش.

تسجيل البيانات بشكل صحيح.

إلي هنا وصلنا لنهاية هذا المقال، والذي تنوه فيه خدمة عملاء الموقع عن استعداد فريق العمل للرد علي كل الأسئلة والاستفسارات في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال موعد التسجيل في قرعة أمريكا 2022.