الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة وطريقة تجديد كرت العمل إلكترونيًا 1443

يرغب الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة 1443، وذلك ليتمكنوا من الإطلاع على صلاحية رخصة العمل الخاصة بهم ومعرفة موعد تجديده، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق هذه الخدمة للتسهيل على العاملين من المقيمين في معرفة موعد انتهاء رخصة العمل بهدف التجديد في الموعد المحدد، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على طريقة الاستعلام عن كرت العمل وطريقة تجديد رخصة العمل بسهولة ويسر.

الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن خدمة استعلامية من أجل معرفة صلاحية كرت العمل وتجديده في حالة انتهاء الصلاحية للمقيمين.

وتعتبر هذه الخدمة من أفضل الخدمات المميزة التي سهلت على أصحاب كرت العمل التعرف على أسهل طريقة لاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة، ويمكن معرفة ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ الخدمات الإلكترونية ” الظاهرة أعلى الشاشة.

” الظاهرة أعلى الشاشة. ثم يقوم باختيار خدمة “ رخصة العمل “، ومنها يقوم باختيار خدمة “ الاستعلام عن رخصة العمل “.

“، ومنها يقوم باختيار خدمة “ “. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات مثل اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الإقامة يقوم المواطن بإدخاله.

ثم يقوم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود على الشاشة.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “بحث“.

بعد ذلك سوف تظهر جميع المعلومات المتعلقة بكرت العمل في السعودية ومدته وموعد انتهاء صلاحيته.

شروط تجديد كرت العمل 1443

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بوضع عدداً من الشروط الخاصة بعملية تجديد رخصة العمل للمقيمين فيها، لذلك سوف نتعرف على شروط تجديد كرت العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل السعودية:

ألا يمر على انتهاء الصلاحية ستة أشهر أو أكثر.

يجب تسديد كافة الرسوم المتعلقة بإقامة رسوم التجديد، رسوم المرور.

ضرورة مرور عامين على إقامة المواطن داخل المملكة إذا كانت المنشأة موجودة في المنطقة الصفراء.

يشترط سريان صلاحية الرخصة لمدة ستة أشهر.

في حالة وجود منشآت في النطاقات الخضراء أو الصفراء لا يتم تجديد أو إصدار الرخص.

يجب على الشخص الذي يريد تجديد كرت العمل الاشتراك في البريد الوطني والحصول على عنوان وطني خاص به.

يشترط التزام المقيم بعمله وعدم تغيبه فيما سبق.

يجب أن يكون بحوزة المقيم جواز سفر ساري، فضلاً عن بطاقة التأمين الصحي.

طريقة تجديد رخصة العمل 1443

يعد تجديد كرت العمل من الأشياء المهمة التي يجب تنفيذها من قبل المقيمين أصحاب كروت العمل، وذلك لأنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم، بالأخص أنهم بدون كرت عمل لن يستطيعوا ممارسة جميع أعمالهم بشكل قانوني.

ومما يجنبهم ذلك التعرض للعقوبات الخاصة، ويمكن تجديد كرت العمل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الأتية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم بتسجيل الدخول بإدخال من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك يقوم بتحديد المنشأة الخاصة بالعامل، ومنها يقوم باختيار خدمة “ إصدار أو تجديد رخص العمل “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات يقوم المواطن بتعبئتها.

ثم يقوم باختيار نوع العمالة التي سيتم إصدار رخصة العمل لها.

في النهاية يقوم بالضغط على زر “إرسال“.

بعدها سوف تظهر تذكرة مراجعة تحتوي على رقم السداد، يقوم المستخدم بسداد الرسوم الخاصة بالخدمة من خلال البنوك السعودية المحلية، وذلك من خلال رقم السداد الخاص بالوزارة ، وبعد انتهاء عملية التسديد يتم متابعة مكتب الجوازات حتى إصدار الكرت الجديد.

وبذلك نكون قد تعرفنا على طريقة استعلام كرت العمل برقم الإقامة وطريقة التجديد والشروط اللازم توافرها من اجل التجديد.