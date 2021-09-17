خطوات الاستفادة من دعم برنامج ريف للأنشطة الزراعية و طريقة إصدار وثيقة العمل الحر الأسر المنتجة

خطوات الاستفادة من دعم برنامج ريف للأنشطة الزراعية، أوضح برنامج ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وطريقة وإجراءات التقديم على طلب دعم، وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أطلقت بوابة ريف الإلكترونية، لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية، وقد تم أنشاء منصة ريف بهدف النهوض بالقطاع الزراعي، وبالتالي تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكما تهدف الوزارة من خلال توفر الدعم عبر برنامج ريف إلى رفع المستوى المعيشي للمزارعين السعوديين، ويكثر السؤال عن موعد نزول الدعم الزراعي للمستفيدين في المملكة و طرق الاستعلام.

خطوات الاستفادة من دعم برنامج ريف للأنشطة الزراعية

وحدد برنامج ريف آلية وطريقة وإجراءات الاستفادة من خدمة الدعم؛ وذلك من خلال التقديم على طلب باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

ادخل البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف. ثم انقر على أيقونة ابدأ بطلب الدعم. قم بإنشاء حسابًا جديدًا. ثم أدخِل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. سجل الدخول على حسابك، ثم أدخِل رقم الحساب البنكي الخاص بك. سوف يتم تفعيل الحساب آليًّا للمستفيد. وأخيرا التقديم على برامج التنمية الريفية.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر الأسر المنتجة

تتطلب عملية استخراج وثيقة عمل حر في برنامج ريف السير على مجموعة من الخطوات الهامة للحصول على الوثيقة التي يمكن من خلالها الاستفادة من دعم برنامج ريف، ولذلك جاءت طريقة إصدار وثيقة العمل الحر الأسر المنتجة المعلنة من قبل الوزارة كما يلي:

الدخول إلى بوابة العمل الحر. ثم الضغط على أيقونة سجل معنا. قم بإضافة كافة البيانات المطلوبة. ثم تحديد أيقونة الخدمات المتخصص، وذلك فقط إذا كان المستخدم مسجل في أحد القطاعات في البرنامج. النقر فوق أيقونة إنشاء حساب. ستصل رسالة على الجوال تحتوي على رمز التحقق، ويجب إضافة الرمز ومن ثم إكمال عملية التسجيل. ثم أضف الإجابات بشكل صحيح على الأسئلة المطلوبة. إعادة إضافة رقم الهوية والجوال، وذلك لكي يتم ربط المستخدم بأبشر. إضافة كافة بيانات النشاط الذي يربط العمل الحر فيه، ثم اختيار خيار التخصص الدقيق. وأخيرا النقر على خيار عرض المنصة، ثم الضغط على أيقونة إصدار وثيقة عمل حر.

أهداف برنامج ريف في المملكة

يستهدف برنامج ريف العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة المزارع والتي يكون من أهمها تحسين العمل في القطاع الزراعي الريفي في المملكة العربية السعودية، زيادة الكفاءة والإنتاجية في المحاصيل الزراعية المُنتجة، رفع مستوى المعيشة والحياة الاجتماعية لصغار المزارعين، الاستفادة من المناطق الزراعية الموجودة في المملكة وفقاً للموارد الطبيعية وإمكانياتها الزراعية.