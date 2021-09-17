التسجيل في نظام فارس 1443 الرابط الجديد الخدمة الذاتية في السعودية

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التسجيل في نظام فارس 1443 ، أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا جديدا لإمكانية التسجيل في نظام فارس. فهي منصة إلكترونية. حيث تحتوي علي خدمات عديدة للعاملين في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية. كما يمكنهم أعتماد الطلبات بسهولة. كما تحتوي المنصة علي خدمات عديدة كثيرة أخري. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض رابط تسجيل نظام فارس 1443. وخطوات التسجيل وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.خطوات التسجيل في نظام فارس 1443
- يجب أولا عزيزي الدخول عبر محرك البحث جوجل علي رابط تسجيل نظام فارس 1443 الجديد.
- سوف تظهر الصفحة أولا باللغة الإنجليزية ويمكن تغيير اللغة إلي العربية بسهولة.
- كما يجب الضغط علي الخدمة الذاتية كمسجل أول مرة في المنصة.
- سوف يطلب منك بعض البيانات مثل رقم الهوية ورقم التعريفي للحساب البنكي iban الخاص بالمرتب.
- كما يجب وضع بريدك الإلكتروني ورقم جوالك الخاص بك في الحقول المخصصة لك ويجب التأكيد منها جيدا.
- قبل القر علي إرسال يجب أولا وضع رمز التحقق الظاهر أمامك في مكانة الصحيح ثم النقر علي إرسال.
- ثم قم بفتح الصفحة الرئيسية للمنصة لتفعيل حسابك بنجاح. بوضع رقم هويتك مرة أخري مع رمز التحقق الظاهر أمامك ثم الضغط علي كلمة تسجيل دخول.
تقدم منصة فارس الإلكترونية العديد من الخدمات إلكترونيا للعاملين في القطاع التعليمي ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض لكم الخدمات المتاحة داخل المنصة.
- يمكن للعامل في القطاع التعليمي عمل طلب إجازة إلكترونيا.
- كما هناك أيضا خدمة الإبلاغ بشكل فوري بعد انتهاء الإجازة.
- خدمة طلب البدلات الخاصة بالمرتب.
- كما يمكن أيضا طلب تمديد أيام إجازة أخري.
- يمكن أيضا تعديل أيام الإجازة كما يمكن إلغاءها.
- طلب التقاعد النهائي.
- كما هناك يمكن التقديم علي تبديل الوظيفة الإدارية بوظيفة تعليمية.
عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم خطوات التسجيل في نظام فارس 1443. كما أستعرضنا أيضا خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية لعام 1443. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.
الوسوم
التسجيل في نظام فارس 1443 ، أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا جديدا لإمكانية التسجيل في نظام فارس. فهي منصة إلكترونية. حيث تحتوي علي خدمات عديدة للعاملين في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية. كما يمكنهم أعتماد الطلبات بسهولة. كما تحتوي المنصة علي خدمات عديدة كثيرة أخري. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض رابط تسجيل نظام فارس 1443. وخطوات التسجيل وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.خطوات التسجيل في نظام فارس 1443
- يجب أولا عزيزي الدخول عبر محرك البحث جوجل علي رابط تسجيل نظام فارس 1443 الجديد.
- سوف تظهر الصفحة أولا باللغة الإنجليزية ويمكن تغيير اللغة إلي العربية بسهولة.
- كما يجب الضغط علي الخدمة الذاتية كمسجل أول مرة في المنصة.
- سوف يطلب منك بعض البيانات مثل رقم الهوية ورقم التعريفي للحساب البنكي iban الخاص بالمرتب.
- كما يجب وضع بريدك الإلكتروني ورقم جوالك الخاص بك في الحقول المخصصة لك ويجب التأكيد منها جيدا.
- قبل القر علي إرسال يجب أولا وضع رمز التحقق الظاهر أمامك في مكانة الصحيح ثم النقر علي إرسال.
- ثم قم بفتح الصفحة الرئيسية للمنصة لتفعيل حسابك بنجاح. بوضع رقم هويتك مرة أخري مع رمز التحقق الظاهر أمامك ثم الضغط علي كلمة تسجيل دخول.
تقدم منصة فارس الإلكترونية العديد من الخدمات إلكترونيا للعاملين في القطاع التعليمي ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض لكم الخدمات المتاحة داخل المنصة.
- يمكن للعامل في القطاع التعليمي عمل طلب إجازة إلكترونيا.
- كما هناك أيضا خدمة الإبلاغ بشكل فوري بعد انتهاء الإجازة.
- خدمة طلب البدلات الخاصة بالمرتب.
- كما يمكن أيضا طلب تمديد أيام إجازة أخري.
- يمكن أيضا تعديل أيام الإجازة كما يمكن إلغاءها.
- طلب التقاعد النهائي.
- كما هناك يمكن التقديم علي تبديل الوظيفة الإدارية بوظيفة تعليمية.
عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم خطوات التسجيل في نظام فارس 1443. كما أستعرضنا أيضا خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية لعام 1443. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.
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