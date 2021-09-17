أخبار اليمن : 272 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

272 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 272 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 125 قذيفة و228 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 11 غارة لطيران تجسسي على الجاح والجبلية، وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين والجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية.