الرئيس التونسى: لا منع من السفر إلا ضد المطلوبين للعدالة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أكّد سعيّد على أن يتمّ ذلك فى كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج.
وأوضح الرئيس التونسى أن ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء فى الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم فى الأجواء.
وأعرب الرئيس التونسى قيس سعيد، عن شكره لكلّ أعوان الشرطة والديوانة فى المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء إذا كان محلّ تتبع وصدرت فى شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة.
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