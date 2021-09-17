خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب بالخطوات

تعد فاتورة الكهرباء السعودية من أكثر عمليات البحث نظراً للخدمات المستمرة التي يتم استخدامها بشكل يومي، حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب ونوضح من خلال موقعنا ثقفني خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وقد وفرت الشركة خدمة الفاتورة الثابتة التي تمكن تحديد قسط معين على مدار السنة ليتم دفعه بشكل مستمر وضمان استمرار الاستفادة من الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر برقم الحساب:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب الخاص بالشخص المستفيد، حيث تعد خدمة الكهرباء من الخدمات المستمرة الذي يستفيد منها المواطن، وتنقطع الخدمة بمجرد الامتناع عن السداد الخاص بقيمة فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال اتباع خطوات الاستعلام التي نذكرها لكافة متابعي موقعنا من خلال هذا المقال:

الدخول على الموقع الرسمي الشركة السعودية للكهرباء

القيام بتسجيل الدخول من قبل المستفيدن

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

إدخال رقم الحساب الخاص بالشخص المستفيد

تطبيق الكهرباء:

وفرت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق الكهرباء ليساعد المستخدمين على توفير الخدمة بشكل سريع، حيث تم استخدام التطبيق وفقاً لكافة الأنظمة سواء الأندرويد أو الأيفون، ومن خلال هذا المقال نعرض رابط تطبيق الكهرباء بمختلف أنظمته، حيث يضم كافة الخدمات التي تشملها الشركة وهي:

الفاتورة الثابتة:

تتيح هذه الخدمة لكافة المستخدمين تنظيم العملية بدلاً من الفاتورة العادية، حيث يتم فصل الخدمة عن المستخدمين نتيجة عدم الدفع بشكل مستمر، وبمجرد انقطاع خدمة الكهرباء ينقطع خدمة الإنترنت عن المستخدمين، فقد تم توفير الخدمة الثابتة للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ ١٢ شهراً الماضية.

الدخول على الرابط الرسمي للشركة تسجيل الدخول اختيار أيقونة الفاتورة الثابتة إدخال رقم الحساب التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح

خطوات استخدام الفاتورة الثابتة:

ومن الجدير بالذكر قيام الدفع وفقاً للفترات المحددة مع الاتفاق مع الشركة.