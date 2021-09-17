كيفية فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين ومعرفة رقم الهاتف المصرفي2021

بحث الكثيرون من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين داخلها عن طريقة وكيفية فتح حساب في بنك الراجحي ، فهو يعد أكبر المصارف البنكية داخل المملكة وخارجها والذي يشمل الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية وجاء هذا حرصا على توفير الوقت والجهد وذلك لإنجاز المصالح الخاصة بالأفراد وكذلك العملاء ، فهو يُقوم بتقديم إمكانية فتح حساب من خلاله منها داخل البنك ومنها اون لاين وذلك لتسهيل التعاملات إلى حد كبير وحرصا على اوقاتهم وفي ذات الوقت على سلامتهم ، واليوم عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة عن ماهو مصرف الراجحي وكيفية فتح الحساب .

تعريف بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي هو أهم وأكبر وأشهر البنوك ليس على المستوى المحلي داخل المملكة بل على مستوى العالم بأكمله، فقد تأسس مصرف الراجحي عام 1957م ولديه أكثر من 750 فرع ومن ضمنهم عدد ثلاثة أفرع في كلاً من دولة الأردن والكويت وكذلك ماليزيا، فهو يشمل مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية والتي يحتاج إليها العملاء.

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي

كما ذكرنا سلفا أنه يتساءل الكثير من الأشخاص المواطنين وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية عن كيفية فتح حساب دون بذل جهد ووقت و يُمكنكم عمل هذا عن طريق اتباع ما يلي:

يجب الانتقال إلى الموقع الرسمي والخاص ببنك الراجحي.

وكذلك النقر على إنشاء حساب جديد للأفراد.

وبعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المتاحة أمامك.

ومن بعد ذلك اقرأ ماهي الشروط والأحكام التي تطبق وقم بتسجيل البيانات الخاصة بحسابك.

ثم ابدأ بكتابة البيانات الخاصة بك من محل عملك وخلافة ثم حدد العنوان والاتصال.

تعرفي على رقم الهاتف المصرفي في بنك الراجحي

فقد أتاح بنك الراجحي من جانبه أيضا وذلك من خلال رقم هاتف مصرفي موحد لتنفيذ جميع العمليات المصرفية الخاصة بحسابات جميع العملاء وتحويل الأموال وكذلك تسديد الفواتير اليومية الخاصة بذات الحسابات ،ولمعرفة كيف يتم ذلك فإن ذلك يتم عن طريق الاتصال برقم هاتف بنك الراجحي الموحد المجاني التالي: 0966920003344.

وإلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا عبر موقعنا موقع ثقفني نتمني أن نكون قد استفدتم من خلاله ولمعرفة المزيد يرجى المتابعة لأهم اخبار مصرف الراجحي عبر موقعنا نتمنى أن ينال إعجابكم.