تعزيز الأمن فى محيط الكابيتول استعدادا لمظاهرات أنصار ترامب

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السلطات الأمريكية عززت التواجد الأمنى فى محيط مبنى الكابيتول استعدادا لمظاهرات ينظمها غدا السبت أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.





وأوضحت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا بتثبيت السياج فى محيط المبنى وكثفوا من تواجدهم لمواجهة أعمال شغب محتملة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وكانت شبكة "سى إن إن" أفادت بأن وزارة الأمن الداخلى، تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد فى واشنطن لدعم المشاركين فى اقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير المنصرم. ووفقا للشبكة، فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية، من أن الاستفزازات يمكن أن تأتى من المشاركين فى المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

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