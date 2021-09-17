ميقاتى: شحنات الوقود الإيرانية انتهاك لسيادة لبنان

جدة - نرمين السيد - وقال فى مقابلة مع محطة "سى.إن.إن" التلفزيونية: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدى خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت فى معزل عن الحكومة اللبنانية"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

​ويشهد لبنان أزمة محروقات شلّت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، ووصف البنك الدولى الأزمة فى لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمى منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزى بالعملات الأجنبية بالكاد تكفى الحد الأدنى من الاحتياطى الإلزامى الذى يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين فى المصارف الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود فى لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش أخيرًا، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزى مؤخرا إنهاء دعم الوقود.