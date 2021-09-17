رابط التسجيل في منصة جود الإسكان والفئات المستحقة بالأنتفاع طبقًا للشروط

رابط التسجيل في منصة جود الإسكان للحصول على المساعدات السكنية التي تم تخصيصها للأسر المعوزة بالمملكة، وقد تم تقديم تلك المبادرة من الإسكان التمويني، والهدف الذي تسعى المبادرة لتحقيقه هو كفالة الأسر المحتاجة وتوفير مساكن الخاصة لهم، حيث أن هناك بعض الشروط الأساسية لاستحقاق تلك المساكن، وطرق بسيطة جدًا لتقديم الطلبات التي تساعدهم في الحصول على ما يحتاجون إليه من مساكن تؤويهم.

رابط التسجيل في منصة جود الإسكان

مستحق الدعم يمكنه التسجيل في المنصة لتسجيل بياناته واستلام الدعم كاملًا من خلال:

يقوم بالدخول للموقع من خلال الرابط. بعد الدخول إلى الموقع واختيار كلمة حساب جديد سيحتاج مقدم الطلب الى تسجيل اسمه كاملًا في الاستمارة التي ستظهر له. وبعد ذلك يحتاج إلى بطاقته الشخصيه لتسجيل رقمها. وسيتوجب عليه تقديم رقم هاتف خاص به ومسجل. سيتم إرسال رمز التحقق على الهاتف المدخل رقمه، وسيطلب منه إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إليه. ولا تتبقى هناك أي خطوات بعد ذلك سوى متابعة الطلب التي تم تقديمه.

تسجيل الطلب بمنصة جود ومتابعته

بعد القيام بتسجيل البيانات والتأكد من إنشاء الحساب وسلامة البيانات المسجلة فيه يمكن متابعته عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على ذات الرابط الخاص بالمنصة. اختيار عبارة تسجيل الدخول، وبعدها إدخال البيانات التي تم تسجيلها سابقًا كاسم مقدم الطلب والرمز السري. ضغط زر الدخول والانتظار لحين تحميل الصفحة الخاصة بمقدم الطلب. من خلال تلك الصفحة تظهر له متابعة طلبه و مدى التقدم الذي وصل إليه.

الفئات التي تستحق الانتفاع بمنحة جود

هناك بعض الفئات من الأسر التي تعد مطابقة للشروط لتلك الخدمات السكنية التي تقدمها منصة جود، وهذه الفئات تحتاج لتوافر الشروط التالية:

من أول الشروط التي تحدد استحقاق مقدم الطلب للخدمة أن يكون من ضمن المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي التي تقدمها المملكة. كما يشترط أن يكون مسجلًا من ضمن المسجلين في بوابة سكنى التي تقدم خدمات للمساعدات السكنية. تضمين مستندات تثبت عدم امتلاك الأسرة سكن خاص بها. كذلك يقدم كافة بيانات الدخل للأسرة كاملة، وأي بيانات أخرييتم طلبها.

منصة جود من المنصات الخيرية، التي يحتاج العديد بالمملكة لمعرفة رابط التسجيل فيها من أجل التعرف على الشروط والتقديم في المنصة.