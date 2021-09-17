طريقة تقديم الاعتراض في حساب المواطن علي الدفعة 46 علي مبالغ الاستحقاق يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي تهم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وخاصة من بعد ما قام حساب المواطن بعملية فتح باب التسجيل في الاعتراض علي المبالغ الخاصة بهذه الدفعة.

تقديم الاعتراض في حساب المواطن علي الدفعة 46

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي بأنة يمكن للمستفيدين القيام بعملية التقديم علي طلبات الاعتراض علي الدفعة الخاصة بشهر سبتمبر الجاري حيث أنة يتم السماح للمستفيدين بتقديم طلبات الاعتراض حتي مرور ثلاث ِأشهر علي تاريخ تسجيل الدفعة وقد أوضحت الوزارة بأنة يتم التسجيل في طلبات الاعتراض من خلال موقع حساب المواطن.

شروط حساب المواطن 1443

وضع برنامج حساب المواطن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك حتي يستطيع المستفيد التسجيل فية وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو الأتي:

يجب أن يكون المستفيد من البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون في عمر لا يقل عن 35 عاماً عند التقديم في البرنامج.

يشترط أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية وإن كان مقيم في الخارج لابد من الاقامة 12 شهر قبل التقديم.

يجب أن يكون المستفيد من هذا البرنامج لايزيد مصدر الدخل الشهري لة عن ستة الاف ريال سعودي شهرياً.

إن لا يكون مسجل في أي برنامج من برامج الدعم الاجتماعي الأخري بالمملكة.

طريقة تقديم الاعتراض في حساب المواطن علي الدفعة 46

تستطيع القيام بعملية تسجيل طلب الاعتراض في هذا البرنامج يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية: