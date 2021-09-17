تنسيق المرحلة الثانية لكل الجامعات والكليات على مستوى الجمهورية .. الموعد النهائي للتقديم وكيفية كتابة الرغبات 2021

تنسيق المرحلة الثانية لكل الجامعات والكليات ، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبد الغفار” عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، كما أنه أعلن عن الرابط الرسمي للحصول على نتائج التنسيق 2021 وأكد أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتائج فور دخولها إلى هذا الرابط واتباع الخطوات اللازمة للحصول على نتائج التنسيق، ومن هنا سوف نساعدكم في الحصول على رابط تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية لكل الجامعات والكليات

لقد أعلن وزير التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية والتي ينتظرها عدد كبير من الطلاب بكلا الشعبتين العلمي والأدبي، كما أنه قام بالإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق معهد التمريض 2021 التي يصل إلى 309 درجة لشعبة علمي علوم والذي يعادل بنسبة 65.35%، والحد الأدنى لتنسيق معهد فني تمريض في الدقهلية بمنطقة شربين 320 درجة والذي يوازي 78.04% بالإضافة إلى أنه أعلن عن عدد المعاهد الفنية الصحية لعلمي علوم وقد جاء الحد الأدنى للمعهد الفني الصحي بمحافظة المنصورة 338 درجة ويكون الحد الأدنى للمعهد بمحافظة الزقازيق 337 درجة، أما بالنسبة للحد الأدنى لنعهد فني صحي بجنوب الوادي 331 درجة وفي محافظة أسيوط يكون الحد الأدنى للقبول 315 درجة.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن طريق اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة تمكنهم من الحصول على النتائج خاصة لتنسيق الثانوية العامة شعبة علمي ومن الخطوات التي يجب اتباعها التالي:

زيارة الرابط الرسمي لتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد.

على الطلاب القيام بإدخال رقم الجلوس وكلمة السر بالمكان الخاص به.

بعدها يتطلب منك كتابة كافة البيانات المطلوبة منك من اسك الطالب والرقم القومي الخاص بالطالب.

بعدها يجب ان يتم النقر على كلمة استعلام.

الكليات والجامعات المتاحة بالمرحلة الثانية

هناك العديد من الكليات الموجودة بالجامعات المصرية التي يوجد بها أماكن شاغرة بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى التي تمت خلال الأيام الماضية وقام الطلاب بتسجيل رغباتهم ومن هذه الكليات ما يلي: