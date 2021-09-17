سيارة هونشي | إصدار هونشي ‏H9‎‏ ومواصفاتها واسعارها

سيارة هونشي إصدار جديد يخص أشهر شركة صينية، والتي اتفقت مؤخرًا مع المملكة العربية السعودية، ليتم فتح سوق خاص بها هناك لعرض سياراتها ذات التقنيات المميزة، والأشكال المبتكرة، وقد اختصت الأسواق السعودية بطرح طرازها الجديد هونشي 9 في عامنا الحالي، وتحتوي هذه السيارة على مميزات كثيرة تجعلها من السيارات المتصدرة عالميًا والأكثر مبيعًا في العالم.سيارة هونشي
حرصت شركة هونشي الصينية على طرح أكثر من إصدار في الأسواق العالمية الخاصة بالسيارات، وكل منها يحتوي على مميزات تجعلها فريدة عن الإصدارات الأخرى من نفس الشركة، وتتلخص أنواع السيارات المنتجة من شركة هونشي:
- هونشي H5.
- إصدار هونشي HS5.
- طراز هونشي H7.
- هونشي إصدار HS7.
- سيارة هونشي E- HS9.
تحتوي تلك السيارة على كثير من التقنيات الحديثة، والتي تجعلها تجمع ما بين التطور والفخامة، الأمر الذي لابد معه وصف تفصيلي لتلك السيارة.
- ضم السيارة محركين بالغي القوة، حيث تبلغ قوة الأول 252حصان، وسعته لترين، أما المحرك الآخر فهو V6 ويدعي سوبر تشارجر، بالنسبة لقوته فهي تبلغ 283حصان، وسعته ثلاث لترات، ويندمج المحركين معًا عبر ناقل حركة له 7 سرعات وهو مزوج، ويعمل بطريقة الدفع الخلفي.
- الشكل الخارجي لهذا الإصدار يعد مبتكر، وهو يجمع ما بين شكل كاديلاك المعروفة، وشكل المقدمة يشبه طراز رولز رويس.
- الواجهة الأمامية لتلك السيارة تحتوي على شبكة فولاذية، يحيطها إطار مصنوع من الكروم، والعلامة التجارية تتوسط تلك الواجهة بطريقة طولية.
- المقصورة الداخلية صورة مجسمة من الرفاهية والفخامة، حيث أنها تحتوي علي أنظمة تبريد وتدفئة وتدليلك أيضًا.
- المقاعد مصنوعة من جلد مصنع فخم، وتشمل شاشة مقاس 12.3 وهي موجودة في الكونسول الوسطي، كما توجد شاشة تخص المعلومات والترفيه وهي مقالس 10.1بوصة، وهي تعمل بطريقة اللمس، وتحتوي أيضًا علي مكبرات للصوت يبلغ عددها 12مكبر.
طُرحت هذه السيارة في الأسواق السعودية بثلاث أسعار متباينة، ويتراوح سعرها بين 220 ألف، وحتي 350ألف ريال من عملة المملكة السعودية.
في نهاية حديثنا عن سيارة هونشي وإصداراتها المختلفة، علمنا أنها شركة تحرص علي التميز في كافة مصنوعاتها، إلى جانب توفير الشكل الجمالي وأحدث تقنيات.
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سيارة هونشي إصدار جديد يخص أشهر شركة صينية، والتي اتفقت مؤخرًا مع المملكة العربية السعودية، ليتم فتح سوق خاص بها هناك لعرض سياراتها ذات التقنيات المميزة، والأشكال المبتكرة، وقد اختصت الأسواق السعودية بطرح طرازها الجديد هونشي 9 في عامنا الحالي، وتحتوي هذه السيارة على مميزات كثيرة تجعلها من السيارات المتصدرة عالميًا والأكثر مبيعًا في العالم.سيارة هونشي
حرصت شركة هونشي الصينية على طرح أكثر من إصدار في الأسواق العالمية الخاصة بالسيارات، وكل منها يحتوي على مميزات تجعلها فريدة عن الإصدارات الأخرى من نفس الشركة، وتتلخص أنواع السيارات المنتجة من شركة هونشي:
- هونشي H5.
- إصدار هونشي HS5.
- طراز هونشي H7.
- هونشي إصدار HS7.
- سيارة هونشي E- HS9.
تحتوي تلك السيارة على كثير من التقنيات الحديثة، والتي تجعلها تجمع ما بين التطور والفخامة، الأمر الذي لابد معه وصف تفصيلي لتلك السيارة.
- ضم السيارة محركين بالغي القوة، حيث تبلغ قوة الأول 252حصان، وسعته لترين، أما المحرك الآخر فهو V6 ويدعي سوبر تشارجر، بالنسبة لقوته فهي تبلغ 283حصان، وسعته ثلاث لترات، ويندمج المحركين معًا عبر ناقل حركة له 7 سرعات وهو مزوج، ويعمل بطريقة الدفع الخلفي.
- الشكل الخارجي لهذا الإصدار يعد مبتكر، وهو يجمع ما بين شكل كاديلاك المعروفة، وشكل المقدمة يشبه طراز رولز رويس.
- الواجهة الأمامية لتلك السيارة تحتوي على شبكة فولاذية، يحيطها إطار مصنوع من الكروم، والعلامة التجارية تتوسط تلك الواجهة بطريقة طولية.
- المقصورة الداخلية صورة مجسمة من الرفاهية والفخامة، حيث أنها تحتوي علي أنظمة تبريد وتدفئة وتدليلك أيضًا.
- المقاعد مصنوعة من جلد مصنع فخم، وتشمل شاشة مقاس 12.3 وهي موجودة في الكونسول الوسطي، كما توجد شاشة تخص المعلومات والترفيه وهي مقالس 10.1بوصة، وهي تعمل بطريقة اللمس، وتحتوي أيضًا علي مكبرات للصوت يبلغ عددها 12مكبر.
طُرحت هذه السيارة في الأسواق السعودية بثلاث أسعار متباينة، ويتراوح سعرها بين 220 ألف، وحتي 350ألف ريال من عملة المملكة السعودية.
في نهاية حديثنا عن سيارة هونشي وإصداراتها المختلفة، علمنا أنها شركة تحرص علي التميز في كافة مصنوعاتها، إلى جانب توفير الشكل الجمالي وأحدث تقنيات.
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