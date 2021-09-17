سيارة هونشي | إصدار هونشي ‏H9‎‏ ومواصفاتها واسعارها

سيارة هونشي إصدار جديد يخص أشهر شركة صينية، والتي اتفقت مؤخرًا مع ‏المملكة العربية السعودية، ليتم فتح سوق خاص بها هناك لعرض سياراتها ذات ‏التقنيات المميزة، والأشكال المبتكرة، وقد اختصت الأسواق السعودية بطرح طرازها ‏الجديد هونشي ‏‎9‎‏ في عامنا الحالي، وتحتوي هذه السيارة على مميزات كثيرة تجعلها ‏من السيارات المتصدرة عالميًا والأكثر مبيعًا في العالم.‏

سيارة هونشي ‏

حرصت شركة هونشي الصينية على طرح أكثر من إصدار في الأسواق العالمية ‏الخاصة بالسيارات، وكل منها يحتوي على مميزات تجعلها فريدة عن الإصدارات ‏الأخرى من نفس الشركة، وتتلخص أنواع السيارات المنتجة من شركة هونشي:‏

هونشي ‏H5‎‏.‏ إصدار هونشي ‏HS5‎‏.‏ طراز هونشي ‏H7‎‏.‏ هونشي إصدار ‏HS7‎‏.‏ سيارة هونشي ‏E- HS9‎‏.‏

إصدار هونشي ‏H9‎‏ ومواصفاتها

تحتوي تلك السيارة على كثير من التقنيات الحديثة، والتي تجعلها تجمع ما بين التطور ‏والفخامة، الأمر الذي لابد معه وصف تفصيلي لتلك السيارة.‏

ضم السيارة محركين بالغي القوة، حيث تبلغ قوة الأول ‏‎252‎حصان، وسعته ‏لترين، أما المحرك الآخر فهو ‏V6‎‏ ويدعي سوبر تشارجر، بالنسبة لقوته فهي ‏تبلغ ‏‎283‎حصان، وسعته ثلاث لترات، ويندمج المحركين معًا عبر ناقل حركة ‏له ‏‎7‎‏ سرعات وهو مزوج، ويعمل بطريقة الدفع الخلفي.‏ الشكل الخارجي لهذا الإصدار يعد مبتكر، وهو يجمع ما بين شكل كاديلاك ‏المعروفة، وشكل المقدمة يشبه طراز رولز رويس.‏ الواجهة الأمامية لتلك السيارة تحتوي على شبكة فولاذية، يحيطها إطار ‏مصنوع من الكروم، والعلامة التجارية تتوسط تلك الواجهة بطريقة طولية.‏ المقصورة الداخلية صورة مجسمة من الرفاهية والفخامة، حيث أنها تحتوي ‏علي أنظمة تبريد وتدفئة وتدليلك أيضًا.‏ المقاعد مصنوعة من جلد مصنع فخم، وتشمل شاشة مقاس ‏‎12.3‎‏ وهي ‏موجودة في الكونسول الوسطي، كما توجد شاشة تخص المعلومات والترفيه ‏وهي مقالس ‏‎10.1‎بوصة، وهي تعمل بطريقة اللمس، وتحتوي أيضًا علي ‏مكبرات للصوت يبلغ عددها ‏‎12‎مكبر.‏

سعر سيارة ‏H9‎‏ من إصدارات هونشي

طُرحت هذه السيارة في الأسواق السعودية بثلاث أسعار متباينة، ويتراوح سعرها بين ‏‎220‎‏ ألف، وحتي ‏‎350‎ألف ريال من عملة المملكة السعودية.‏

في نهاية حديثنا عن سيارة هونشي وإصداراتها المختلفة، علمنا أنها شركة تحرص ‏علي التميز في كافة مصنوعاتها، إلى جانب توفير الشكل الجمالي وأحدث تقنيات.‏