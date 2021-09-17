الدعم الحكومي الريفي للعاطلين الشروط وطريقة التسجيل إلكترونيًا 1443

طريقة التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين وشروط الدعم الريفي 1443 يتصدران محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر برنامج ريف واحد من أهم وأبرز البرامج التمويلي التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لكافة المزارعين وربات البيوت والأسر المنتجة بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة والزراعة، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى تعزيز الزراعة والمشروعات الزراعية الصغير التي تؤدي بدورها في زيادة المستوى الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين، لذلك سنطلع في حيثيات هذا المقال على شروط وطريقة التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين، كما سنتعرف على موعد نزول دعم ريف في حسابات المواطنين.

ما هو دعم ريف للعاطلين

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة المياه والزراعة والشئون البيئية لإصدار برنامج الدعم الحكومي الريفي للعاطلين من أبناء المملكة العربية السعودية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الكثير من ربات البيوت والأسر المنتجة والمتقاعدين والعاطلين وغيرهم من المواطنين ليتمكنوا من رفع المستوى المعيشي الخاص بهم وتحسين واستدامة الدخل، ويأتي هذا البرنامج كأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حيث يستهدف البرنامج العديد من الفئات والقطاعات الهامة بالمملكة، وذلك لتعزيز القدرة على زيادة الإنتاج بها، ومن هذه القطاعات الآتي:

أولاً قطاعات تربية النحل وإنتاج العسل.

ثانيًا قطاعات إنتاج الفاكهة وتصنيعها وتسويقها.

ثالثاً قطاعات الاستزراع السمكي.

رابعاً قطاعات تربية صغار الماشية.

خامساً تنمية زراعة المحاصيل البعلية.

كما يهدف البرنامج إلى استغلال كافة الموارد المتاحة بالمملكة العربية السعودية مما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخل القومي ورفع اقتصاد المملكة.

بالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى التي تتمثل في الآتي:

العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المنتجة العاملة بالقطاع الزراعي، وكذلك تحسين أوضاع القطاع الزراعي المملكة.

يهدف البرنامج إلى رفع وتحسين معدل الإنتاجية الزراعية.

تحقيق الكفاية الإنتاجية في العديد من المشروعات الزراعية الموجودة بالمملكة كزيادة إنتاج المحاصيل البعلية كالسمسم والذرة الرفيعة.

العمل على تطوير زراعة وتصنيع الفاكهة كالعنب والتين.

السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأستزراع السمكي.

تعزيز القيمة المضافة من حيازة صغار المزارعين بجانب الأنشطة الزراعية الريفية التقليدية.

تقديم الدعم للمزارعين المنتجين للبن العربي بهدف زيادة إنتاجه والتسويق له.

شروط الدعم الريفي للعاطلين

تستلزم عملية التسجل في دعم برنامج ريف استيفاء العديد من الشروط والضوابط الهامة ليتمكن المواطنين من الحصول على التمويل الريفي بنجاح، ومن هذه الشروط الآتي:

يجب على المتقدم أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

أن يكون المتقدم بالطلب من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

عدم حصول المتقدم على وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يجب على المتقدم أن يكون من العاملين بمجال الزراعة.

كما يجب على المتقدم تقديم ما ثبت الأهلية لمزاولة مهنة الزراعة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن (6000) ريال سعودي.

ضرورة حصول المتقدم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يزيد إجمالي مبلغ الدعم عن 54000 ريالاً في حالة إذا كان حصول المتقدم على دعم في أكثر من قطاع.

امتلاك المتقدم لحساب بنكي باسمه ساري المفعول.

بعد استيفاء كافة الشروط السابقة بإمكان المتقدم رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية.

أولاً يقوم المتقدم بالدخول إلى رابط منصة ريف reef.gov.sa الإلكترونية.

ثم يقوم بتسجيل الدخول في المنصة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على زر “ تسجيل “.

“. بعد التسجيل يقوم المتقدم باختيار أيقونة “ طلب الدعم ” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية، ومن ثم يقوم بالنقر على خيار “ سجل الآن “.

” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية، ومن ثم يقوم بالنقر على خيار “ “. سيتم الانتقال تلقائيًا إلى تبويب إدخال البيانات المطلوبة، يقوم المتقدم بتعبئتها بشكل كامل ودقيق، ومن ثم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات سيحصل المتقدم على رسالة بها رمز التحقق المرئي يقوم المتقدم بتسجيله لإتمام عملية التسجيل.

بعد ذلك يقوم المتقدم بفتح رابط منصة ريف مرة أخرى، ومن ثم يقوم بتسجيل رقم الحساب البنكي المسجل باسمه.

طريقة التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين

وأخيراً سيتم تفعيل الحساب تلقائياً، ولكن يجب على المتقدم تحديد ثلاث برامج من البرامج المطروحة ليتمكن من الحصول على الدعم المالي بهم.

متى ينزل الدعم الريفي بعد التسجيل

يتساءل الكثير من مستفيدي الدعم الريفي عن موعد نزول الدعم في حساباتهم عند الانتهاء من عملية التسجيل وتقديم الطلب، لذلك أوضحت المنصة عبر حساباتها عن الموعد والآلية التي يتم بها صرف الدعم وهي كالآتي:

في البداية يقوم البرنامج بدراسة المشروع المقدم والتحقق من صحة البيانات المسجلة ويستغرق ذلك مده قدرها 60 يوماً.

بعد انطباق الشروط على المتقدم فإمكانه الحصول على التمويل بدءاً من يوم 1 إلى يوم 10 من الشهر الميلادي.

ولكن لابد من ملاحظة أنه قد تتجاوز فترة الدراسة الـ60 يوم فما على المتقدم سوى الانتظار لحين إبلاغه بقبول الطلب أم رفضه.

وبذلك نكون قد انتهينا من شرح كافة البيانات الخاصة بطريقة التسجيل للحصول على الدعم الحكومي الريفي للعاطلين، وكذلك تعرفنا على شروط التسجيل وموعد نزول الدعم في حساب المواطنين.