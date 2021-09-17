إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان، إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 46 إصابة خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش فى قريتى بيتا وبيت دجن بنابلس.
وأوضح البيان أن 7 شبان أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالغاز المسيل للدموع فى كلا القريتين.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة فى قرية المغير شرق مدينة رام الله، بحسب ما أفاد رئيس مجلس قروى المغير مرزوق أبو نعيم.
وفى قلقيلية أصيب شاب بعيار معدنى والعشرات بالاختناق، خلال تفريق قوات الجيش الإسرائيلى لمسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان شرق المدينة.
وأصيب أيضا عشرات الفلسطينيين، بينهم متضامنون أجانب، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى قرية التوانة جنوب الخليل.
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