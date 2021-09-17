فيديوجراف- أوكوس.. تحالف الحرب الباردة فى المحيطات

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن تحالف أوكوس: ويستهدف التحالف، تعزيز أمن منطقة المحيطين الهادئ والهندى، ومواجهة نفوذ الصين، وبموجب الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة وبريطانيا لأول مرة تكنولوجيا ضرورية لأستراليا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. فى حين انتقدت الصين الاتفاقية الأمنية، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة" و"ضيقة الأفق".

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