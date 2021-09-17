سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: لا خطط لاجتماع مع إيران الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن ليس لديه خطط للاجتماع مع نظيره الإيرانى الجديد خلال الاجتماع السنوى لزعماء العالم بالأمم المتحدة فى نيويورك الأسبوع المقبل.





وفى يونيو، توقفت المحادثات غير المباشرة فى فيينا بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء اتفاق 2015 الذى يهدف للحد من قدرات إيران على تطوير أسلحة سلاح نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووى مخصص للأغراض السلمية فحسب.

ووصل إبراهيم رئيسى وهو أحد المتشددين فى إيران إلى سدة الرئاسة فى أغسطس، ومن المقرر أن يتوجه وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت توماس جرينفيلد للصحفيين: "نتواصل مع الإيرانيين.. وستستمر المناقشات".

وأضافت: "ليس لدينا خطط لعقد اجتماعات ثنائية أثناء وجودهم هنا، لكن ليس معنى هذا أن المناقشات مع الإيرانيين ليس لها قيمة فى نظرنا، إذ أننا نريد المضى قدما فى القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى)".

ووافقت طهران بموجب الاتفاق مع القوى العالمية الست، وهى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، على فرض قيود على برنامجها النووى مقابل رفع الكثير من العقوبات المفروضة عليها.

لكن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق فى 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة، وردت طهران على ذلك بانتهاك بعض القيود فى 2019.