شروط قرض أهل بدون كفيل من بنك التسليف 1443 ورابط موقع sdb.gov.sa للتقديم الالكتروني

شروط قرض أهل بدون كفيل من بنك التسليف 1443 تزداد عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل قرض بدون كفيل بنك التسليف، وهو قرض أهل الذي يتم طرحه بنك التسليف السعودي الذي يعتبر أحد اكبر البنوك السعودية والذي يقدم العديد من الخدمات للعملاء في جميع أنحاء السعودية، حيث يوفر هذا القرض تمويل سنوي يصل الى مبلغ 60 ألف ريال سعودي، حيث يقدم هذا التمويل العديد من المزايا وهو ما جعله يحقق نجاح كبير منذ طرحه في السعودية خلال الفترة الماضية من قبل بنك التسليف السعودي، وقد يهمك معرفة خطوات التقديم على قرض بنك التسليف الجديد 1442 على الموقع الرسمي sdb.gov.sa للحصول على قروض بنك التنمية الإجتماعية وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل الشروط اللازمة لكي يتم التقديم في قرض أهل بنك التسليف بدون كفيل بالإضافة الى توضيح رابط التقديم في التمويل.

شروط قرض أهل بدون كفيل من بنك التسليف 1443

نوفر شروط الحصول على قرض أهل بدون كفيل بنك التسليف السعودي، فقد حدد بنك التسليف السعودي مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة. لكي يتم التسجيل والتقديم في قرض أهل بدون كفيل. حيث جاءت اهم هذه الشروط على النحو التالي:-

من الضروري ان يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على عمر 21 عام ولا يزيد عن عمر 60 عام.

في التقدم على قرض المنتج العائلي فمن الضروري الحصول على موافقة المدين او الضامن. الا في حالة كان المتقدم للحصول على القرض من موظفي القطاع العام الحكومي في السعودية. فهم غير مطالبين بتوفير كفيل لصرف المبلغ المالي الخاص بالقرض.

من الضروري ان يقوم المتقدم بسداد كافة المساهمات المالية في الوقت الحالي. وذلك ليتم الموافقة على صرف الدعم من خلال بنك التنمية الاجتماعية او بنك التسليف السعودي.

رابط التقديم على قرض بنك التسليف بدون كفيل

يتيح بنك التسليف السعودي امكانية التقديم في قرض بنك التسليف السعودي بدون كفيل بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبنك، وذلك من خلال الآتي: