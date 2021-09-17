رابط الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة والاستعلام عن اسماء المستفيدين

رابط الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن ، لم يبعدنا عن موعد إيداع حساب المواطن إلا القليل من الوقت فسوف يكون خلال أيام، ولكن أكثر الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم يقوموا بعمليات بحث دائمة عن موعد ايداع حساب المواطن للدفعة الجديدة 46 لشهر سبتمبر 2021، يحصل على دعم حساب المواطن الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط الأهلية ومن المعروف أن منحة حساب المواطن يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ويمكن أن يتقدم أو يتأخر صرف الدعم يوم واحد في حال كان هناك إجازات رسمية خاصة بالدولة.

رابط الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن

من المحتمل أن يتم صرف دعم حساب المواطن الدفعة 46 في يوم الخميس الموافق التاسع من شهر سبتمبر 2021، فاليوم العاشر من سبتمبر يوافق يوم الإجازة الرسمية وهو يوم الجمعة، والجدير بالذكر أن إجمالي مبالغ إيداع حساب المواطن منذ أن بدأ حتى هذه دفعة شهر أغسطس الماضي حوالي 100 مليار ريال سعودي، كما يبلغ إجمالي تعويضات الدفعات السابقة ما يقارب من 833 مليون ريال سعودي حتى الآن.

هناك بعض من الشروط الذي يجب أن تكون موجودة في الفرد الذي يتقدم للحصول على دعم حساب المواطن الذي قدمته الدولة لكثير من الفئات التي تضررت من انتشار فيروس كورونا ومن أهم هذه الشروط التالي:

لابد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من الدعم ابن أو ابنه المواطن الغير سعودي سواء الزوج أو الزوجة.

يجب أن يكون المستفيد بالدعم مقيم بالمملكة العربية السعودية.

لا يمكن أن يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال سنة.

لا يجب أن يكون المتقدم مسجون على أي قضايا.

لابد من أن يتم تقديم الأوراق اللازمة لمعايير إجمالي الدخل للأسرة مع توضيح عدد أفرادها وأعمارها في حال كانوا أكبر أو أصغر من 18 سنة.

للاستعلام عن حساب المواطن يجب أن يتم اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: