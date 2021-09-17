شروط وثيقة العمل الحر وطريقة إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا 1443

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شروط وثيقة العمل الحر من المواضيع الهامة التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية خاصة بعد انتشار فيرس كورونا وتوقف العديد من المصالح الحكومية عن العمل، حيث قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بإصدار هذه الوثيقة بهدف تشجيع كافة المواطنين العاطلين بالمملكة العربية السعودية لإقامة المشاريع الخاصة بهم، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط وثيقة العمل الحر وكذلك طريقة إصدارها إلكترونيًا.وثيقة العمل الحر
ماهي وثيقة العمل الحر؟ هي عبارة عن مبادرة أقامتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، سعياً منها إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة، وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات تمكنهم من مواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين السعوديين نتيجة لانتشار فيرس كورونا المستجد.
حيث تمكن وثيقة العمل الحُر الكثير من المواطنين ممارسة الحرفة أو المهنة الخاصة بالمواطن بدون أي قيود، بالإضافة إلى تقديمها للعديد من المميزات والخدمات الأخرى التي تتمثل في الآتي:
- تتميز الوثيقة بسهولة إصدارها.
- تقدم الوثيقة العديد من التخفيضات والباقات خاصة لحاملها.
- سهولة التسويق لحاملي الوثيقة.
- إمكانية فتح حساب مصرفي بسهولة ويسر.
- تتميز بوجود حلول دفع رقمية لحاملها.
شروط وثيقة العمل الحر 1443
تستلزم عملية الحصول على الوثيقة بعض الشروط لذلك يبحث الكثير من المواطنين على شروط وثيقة العمل الحر ليتمكنوا من إصدارها بنجاح، لذلك تتمثل الشروط في النقاط التالية:
- يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المواطن عن 20 عاماً وألا يزيد عمره عن 60 عاماً.
- إقامة المواطن المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.
- لا يشترط التفرغ للحصول على الوثيقة فبإمكان المتقدم الحصول عليها بجانب عمله الأساسي.
- ضرورة حصول المواطن على حساب جاري وفعال عبر منصة أبشر الإلكترونية.
تتمل طريقة الحصول على الوثيقة في النقاط التالية:
- أولاً يقوم المتقدم بالدخول على رابط بوابة العمل الحر (https://freelance.sa/).
- بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهاتف وكلمة السر.
- أما في حالة عدم امتلاك المواطن على حساب فيتم إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على زر “حساب جديد” ومن ثم إكمال البيانات.
- بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة التسجيل في أبشر يقوم المواطن بتسجيل حسابه للتأكد منه.
- عند التأكد من توثيق حساب أبشر سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات ، حيث يقوم المواطن بإكمالها بشكل دقيق.
- وأخيراً الضغط على زر “حفظ“.
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول على رابط بوابة العمل الحر (https://freelance.sa/).
- بعد ذلك يقوم بالنزول إلى أسفل الصفحة الظاهرة.
- ثم يقوم بتسجيل رقم الوثيقة في الخانة المخصصة لها.
- وأخيراً يقوم بالضغط على زر “تحقق“.
وبذلك نكون قد اطلعنا على شروط وثيقة العمل الحر 1443، كما تعرفنا على طريقة الحصول على الوثيقة وطريقة التحقق منها.
الوسوم
شروط وثيقة العمل الحر من المواضيع الهامة التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية خاصة بعد انتشار فيرس كورونا وتوقف العديد من المصالح الحكومية عن العمل، حيث قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بإصدار هذه الوثيقة بهدف تشجيع كافة المواطنين العاطلين بالمملكة العربية السعودية لإقامة المشاريع الخاصة بهم، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط وثيقة العمل الحر وكذلك طريقة إصدارها إلكترونيًا.وثيقة العمل الحر
ماهي وثيقة العمل الحر؟ هي عبارة عن مبادرة أقامتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، سعياً منها إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة، وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات تمكنهم من مواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين السعوديين نتيجة لانتشار فيرس كورونا المستجد.
حيث تمكن وثيقة العمل الحُر الكثير من المواطنين ممارسة الحرفة أو المهنة الخاصة بالمواطن بدون أي قيود، بالإضافة إلى تقديمها للعديد من المميزات والخدمات الأخرى التي تتمثل في الآتي:
- تتميز الوثيقة بسهولة إصدارها.
- تقدم الوثيقة العديد من التخفيضات والباقات خاصة لحاملها.
- سهولة التسويق لحاملي الوثيقة.
- إمكانية فتح حساب مصرفي بسهولة ويسر.
- تتميز بوجود حلول دفع رقمية لحاملها.
شروط وثيقة العمل الحر 1443
تستلزم عملية الحصول على الوثيقة بعض الشروط لذلك يبحث الكثير من المواطنين على شروط وثيقة العمل الحر ليتمكنوا من إصدارها بنجاح، لذلك تتمثل الشروط في النقاط التالية:
- يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المواطن عن 20 عاماً وألا يزيد عمره عن 60 عاماً.
- إقامة المواطن المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.
- لا يشترط التفرغ للحصول على الوثيقة فبإمكان المتقدم الحصول عليها بجانب عمله الأساسي.
- ضرورة حصول المواطن على حساب جاري وفعال عبر منصة أبشر الإلكترونية.
تتمل طريقة الحصول على الوثيقة في النقاط التالية:
- أولاً يقوم المتقدم بالدخول على رابط بوابة العمل الحر (https://freelance.sa/).
- بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهاتف وكلمة السر.
- أما في حالة عدم امتلاك المواطن على حساب فيتم إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على زر “حساب جديد” ومن ثم إكمال البيانات.
- بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة التسجيل في أبشر يقوم المواطن بتسجيل حسابه للتأكد منه.
- عند التأكد من توثيق حساب أبشر سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات ، حيث يقوم المواطن بإكمالها بشكل دقيق.
- وأخيراً الضغط على زر “حفظ“.
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول على رابط بوابة العمل الحر (https://freelance.sa/).
- بعد ذلك يقوم بالنزول إلى أسفل الصفحة الظاهرة.
- ثم يقوم بتسجيل رقم الوثيقة في الخانة المخصصة لها.
- وأخيراً يقوم بالضغط على زر “تحقق“.
وبذلك نكون قد اطلعنا على شروط وثيقة العمل الحر 1443، كما تعرفنا على طريقة الحصول على الوثيقة وطريقة التحقق منها.
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