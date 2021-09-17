الجيش الأمريكى يعتذر عن قتل 10 مدنيين بالخطأ فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الغارة الأمريكية فى كابول كانت خطأ، ونعتذر عن مقتل المدنيين، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأضاف، على الأرجح لم يقتل مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابى جراء غارتنا الأسبوع الماضى فى أفغانستان.