عاجل.. فرنسا تستدعى سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأسترالية خطة لبناء غواصات نووية للجيش الأسترالى.





وقال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، فى بيان: "بطلب من رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) اتخذت قرارا لاستدعاء سفيرينا من الولايات المتحدة وأستراليا إلى باريس بشكل فورى من أجل إجراء مشاورات". وأضاف لودريان أن "هذا القرار الاستثنائى مبرر بالخطورة الكبيرة للتصريحات الصادرة يوم 15 سبتمبر"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ومساء الأربعاء أصدر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة فى مجالى الدفاع والأمن أطلق عليها اسم "AUKUS"، وسيتمثل المشروع الأول فى إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربى البحرى لأستراليا.

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