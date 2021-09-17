ابنة بيليه: والدي "يتعافى جيدا"

قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن والدها "يتعافى جيدا" لتطمئن عشاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ذكرت وسائل إعلام برازيلية أنه عاد للعناية المركزة.

ونشرت كيلي ناسيمنتو صورة على انستغرام قالت انها "التقطت للتو" لبيليه البالغ عمره 80 عاما والفائز بكأس العالم ثلاث مرات مرتديا سترة سوداء ويبتسم للكاميرا.

وكانت قد ذكرت شبكة (ئي.اس.بي.ان) أن بيليه عاد إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

لكن الشبكة قالت إن بيليه البالغ عمره 80 عاما والفائز بكأس العالم ثلاث مرات عاد إلى العناية المركزة بسبب ارتجاع المريء.

وخضع بيليه في وقت سابق هذا الشهر لجراحة لإزالة ورم في القولون وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد مغادرته العناية المركزة في المرة الأولى قال بيليه في رسالة لعشاقه على انستجرام إنه "جاهز لخوض مباراة كاملة وأيضا لأي وقت إضافي".

وعانى بيليه من مشاكل في الفخذ في السنوات الأخيرة ولا يستطيع المشي دون مساعدة. ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة. وخلال مسيرته الحافلة مع منتخب البرازيل وعلى مستوى الأندية مع سانتوس ونيويورك كوزموس ولسنوات طويلة بعدها اعتبر خبراء بيليه أعظم من أنجبت ملاعب كرة القدم على مر العصور.

ونازعه مارادونا وليونيل ميسي هذا الحب الجارف بعدها لكن يبقى اسم المهاجم البرازيلي محفورا في قلوب عشاق اللعبة.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.