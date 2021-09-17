إثيوبيا تحت مقصلة العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات تيجراى

جدة - نرمين السيد - وأدى النزاع بحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن معاناة الآلاف من الجوع، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتهديد بفرض عقوبات على مسؤولين فى إثيوبيا على علاقة بالصراع الدائر فى تيجراى.

ووقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوماً يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة فى النزاع الدموى فى منطقة تيجراى الإثيوبية إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل متفاوض عليه.

وشدد بايدن على أن الصراع هناك أضحى مأساة كبيرة، مضيفا أنه ذهل من التقارير التى تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف التى روعت المدنيين.

العقوبات باتت قريبة

وجاءت هذه التطورات فى وقت كشف فيه مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، عن أن هذا المرسوم يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التى تؤجج هذا الصراع لكى تأتى إلى طاولة المفاوضات، حسبما نقلت قناة "العربية".

كما أوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.

كذلك كشف أن من شأن الإجراءات الجديدة أن تعطى وزارة الخزانة السلطة اللازمة لفرض عقوبات فى الوقت المناسب.

وأضاف المسؤول أنه فى ظل عدم إحراز تقدم ملموس، فإن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات فى الأسابيع القادمة بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.

وقال إن هذه الإنجازات "الملموسة" التى تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الإفريقى أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية. وأضاف "هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)".

معارك دامية

ويشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبى أحمد الجيش إلى تيجراى لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراى.

وأوقع هذا النزاع آلاف القتلى كما تسبب بنزوح آلاف الأشخاص فى ظروف قريبة من المجاعة كما أفادت الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة وحلول التفاوض

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، الاثنين الماضى، إلى وقف كافة الأعمال العدائية فى إقليم تيجراى الإثيوبى، مؤكدة ألا حل للصراع إلا من خلال العملية السياسية والحوار.

وشددت باشليت على وجوب وقف كل الاعتداءات فورا دون شروط مسبقة والتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت فى بيان نشره مكتبها أنه "لا يمكن إيجاد حل للصراع الدائر إلا من خلال العملية السياسية والحوار".

وتطرقت إلى وجود تقارير متواصلة عن عمليات "اعتقال تعسفى" واسعة النطاق للمدنيين فى غرب تيجراى.