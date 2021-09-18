رابط التسجيل في منصة مدرسة التعليمية نظام التعليم عن بعد لجميع طلاب الدول العربية

التسجيل في منصة مدرسة التعليمية، منصة مدرسة التعليمية هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم الإماراتية لتساهم في عملية التعليم عن بعد وذلك عقب تفشي فيروس كوفيد-19 (كورونا) وتعذر الطلاب الحضور في المدارس بصورة مباشرة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال المقدم لكم من موقع ثقفني بعض المعلومات عن منصة مدرسة التعليمية وكيفية التسجيل في تلك المنصة بالإضافة إلى كيفية إرسال استفسارات إلى المنصة.

منصة مدرسة التعليمية للتعليم عن بعد

منصة مدرسة التعليمية، تعد منصة مدرسة التعليمية من ابرز المنصات الإلكترونية الرائدة في نظام التعليم عن بعد، حيث أنها تتيح للطلاب محتوى تعليمي متميز في جميع المواد الدراسية وبشكل مجاني، كما أن منصة مدرسة التعليمية تحتوي على أكثر من خمس آلاف درس تعليمي في اللغة العربية والكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم الأحياء، والجدير بالذكر أن هذه المنصة لا تقتصر فقط على طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة بل هي منصة متوفر أيضا في جميع الدول العربية.

كيفية التسجيل في منصة مدرسة التعليمية

يمكنكم التسجيل في منصة مدرسة التعليمية عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرسة التعليمية عبر الإنترنت.

النقر على علامة (+) من أعلى الصفحة الرئيسية جهة اليمين.

للتسجيل من خلال البريد الإلكتروني عليك كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك ثم الضغط على أيقونة “تسجيل”ّ، وللتسجيل من خلال الفيس بوك عليك على شكل اللوجو الفيس بوك الظاهر أمامك على الصفحة وتسجيل البيانات الخاصة بحسابك على الفيس بوك لإتمام عملية التسجيل بصورة رسمية.

كيفية إرسال استفسارات إلى منصة مدرسة التعليمية

هناك عدة خطوات سهلة وبسيطة لإرسال أسئلة أو استفسارات إلى القائمين في منصة مدرسة التعليمية، واليكم خطوات إرسال استفسارات إلى منصة مدرسة التعليمية عبر النقاط الآتية:

في بداية الأمر عليك الولوج إلى منصة مدرسة التعليمية بصورة مباشرة.

إدخال البيان المطلوبة وهي الاسم كاملا، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، عنوان الرسالة، موضوع الرسالة، نص الرسالة.

ثم بعد ذلك القيام بالنقر على زر “أرسل الآن”.

وفي هذا الصدد نكون وفرنا لكم خطوات التسجيل في منصة مدرسة التعليمية وخطوات إرسال استفسارات إلى تلك المنصة، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التعليق على هذا المقال وسوف نقوم بالرد عليكم في الحال.