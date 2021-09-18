عاجل .. وفاة الرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة

جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الحكومى الجزائرى وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.



جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الحكومى الجزائرى وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما. وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962.

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