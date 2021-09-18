الأوراق المطلوبة للضباط المتخصصين وموقع تقديم الضباط المتخصصين الالكتروني 2021

الأوراق المطلوبة للضباط المتخصصين حيث اعلنت وزارة الداخلية خلال المؤتمر الرسمي والذي عقد في أكاديمية الشرطة عن موعد تقديم الضباط المتخصصين لعام 2021. واعتماد قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة ثم بعد ذلك تحديد الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين هذا العام وايضا موعد التقديم.

الأوراق المطلوبة للضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2021

في البداية يجب علي الطالب تقديم ما يثبت مؤهله الدراسي او شهادته الي مكتب التنسيق بكلية الشرطة. ثم بعد ذلك سيتم الاعلان عن نتيجة الامتحان ونتائج القبول والاعلان عن موعد اختبار القدرات من خلال وزارة التربية والتعليم. وسوف يمنح كل طالب بطاقة التردد والتي سيسمح من خلالها دخول الطالب للكلية وادخال كلمة المرور علي صفحته الالكترونية الخاصه بالكلية. ايضا علي الطالب طبع وثيقة التعارف وملىء البيانات اللازمه بها وذلك بعد اجتيازة للفحص الطبي والنفسي الأولي. واخيرا سوف يوقع الطالب وكذلك ولي أمره علي المستندات ومن ثم سيتم تسليمها الي اللجنة المختصه لتتم مراجعتها والتأكد من صحتها.

اختبارات كلية الشرطة

علي الطالب المتقدم لكلية الشرطة الخضوع للاختبارات الاتيه: وهي المقاس، القوام، القدرات، السمات الشخصية، الطب النفسي، الرياضي، الهيئه، الكشف الطبي، والكشف الطبي يشمل الكشف الطبي علي العظام، الجراحه، الباطنه، الرمد، الاسنان، وغيرها.

موقع تقديم الضباط المتخصصين الالكتروني 2021 بكلية الشرطه

للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021 يجب علي الطالب اتباع هذه الخطوات:

اولا دخول الطالب علي الموقع الرسمي لكلية الشرطة. ثانيا الضغط علي ايقونة اكاديمية الشرطة. ثالثا الضغط علي تسجيل في كلية الشرطه 2021 / 2022. رابعا علي الطالب ادخال الرقم القومي وكذلك رقم الجلوس الخاص به. علاوة علي ذلك فيمكنك اختيار اليوم المناسب لاداء اختبار القدرات. سادسا واخيرا ستظهر صفحة بها المعلومات الخاصة بالامتحانات التي سيقضيها كل طالب وايضا موقع اللجنه والموعد والرقم السري الخاص بكل طالب.

الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021

حيث انه بعد اعتماد دفعه جديدة لكلية الشرطة تم الاعلان عن الكليات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2021 وهي: