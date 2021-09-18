ميقاتي: شحنات الوقود الإيرانية انتهاك لسيادة لبنان

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان"، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على تويتر.
ونقل المكتب عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان".
لكنه أضاف "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".
وبدأ حزب الله المتحالف مع طهران الخميس في جلب شاحنات تحمل الوقود القادم من إيران، في خطوة يقول إنها ستخفف حدة أزمة الطاقة الطاحنة في البلاد.
وحملت ناقلة الوقود إلى سوريا قبل نقله إلى لبنان. وتخضع كل من سوريا وإيران لعقوبات أميركية.
وقالت قناة (إل.بي.سي.أي ) اللبنانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن مجموعة ناقلات جديدة تحمل وقودا إيرانيا دخلت لبنان عبر منطقة الهرمل. وتقع الهرمل في الطرف الشمالي من سهل البقاع وهي منطقة يسكنها بشكل رئيسي من مناصري حزب الله.
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