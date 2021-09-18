حديقة حيوانات واشنطن.. أسود ونمور أصيبت بفيروس كورونا تتعافى

أعلن مسؤولون في حديقة حيوانات واشنطن الوطنية، أمس الجمعة، عن تعافي الأسود والنمور إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال أطباء بيطريون إن الأسود والنمور في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في واشنطن تتحسن بعد إصابتها كلها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقال كبير الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان دونالد نيفر، أمس الجمعة، إن الأسود والنمور ربما أصيبت بمرض كوفيد-19 من أحد حراس حديقة الحيوان المصاب بالمرض دون ظهور أعراض عليه وانتقل بعد ذلك إلى عدد كبير منها.

وأضاف نيفر أن حديقة الحيوان لاحظت أن الأسود والنمور كانت مريضة لأن الأسود والنمور كانت تتحرك بصعوبة ولا تأكل بشكل جيد، بحسب رويترز.

وقال كبير الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان "أعتقد أنه حتى يوم الخميس الماضي كان لدينا حيوان واحد يعني من قلة الشهية.. لكنه لم يكن أمرا يدعو للتدخل بشكل سريع".

وبعد إجراء اختبار للأسود والنمور وإعطائها علاجات مختلفة لأعراض الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، بدأت الآن تتعافي وستكون على ما يرام قريبا.