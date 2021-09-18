الهلال والنصر يستضيفان سان جرمان في مباراة بالسعودية

يخوض باريس سان جرمان الفرنسي مباراة ودية في كرة القدم مع نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين في يناير المقبل في الرياض، حسبما أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وفي بيان لها على موقعها الرسمي، كتبت هيئة الترفيه مساء الجمعة: "يسعد موسم الرياض الإعلان عن مشاركة باريس سان جرمان في كأس موسم الرياض. ستجمع البطولة من مباراة واحدة، التشكيلة المرموقة لباريس سان جرمان أمام نجوم الهلال والنصر، أكبر فريقي كرة قدم في المنطقة".

وأضافت ان المباراة ستقام في الأسبوع الثالث من يناير 2022، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وغرّد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ "مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض".

وبدوره، أعلن سان جرمان انه سيواجه "فريقا يتكون من لاعبي اثنين من أفضل الأندية السعودية: نادي الهلال ونادي النصر".