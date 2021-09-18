إصابات كورونا العالمية تتجاوز 227.51 مليون والوفيات 4 ملايين و880919

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 227.51 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و880919.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 670424 41870664
الهند 444248 33381728
البرازيل 589240 21069017
المملكة المتحدة 134983 7371301
روسيا 405614 7234425
فرنسا 115894 6934732
تركيا 61105 6793451
إيران 116436 5396013
الأرجنتين 114101 5234851
كولومبيا 125782 4936052
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 – العراق 21739 1970746
36 – المغرب 13828 915835
41 – الأردن 10594 812253
44 – الإمارات 2071 731828
46 – تونس 24415 698427
49 – لبنان 8284 617036
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