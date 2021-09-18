"أوبو" تكشف مواصفات هاتفها "خارق الأداء"

بدأت شركة "أوبو" بتوفير هاتفها "كي 9 برو" في السوق الصينية، تمهيدا لطرحه في أسواق أخرى حول العالم.

ويأتي هاتف "أوبو" من الطراز "كي 9 برو" بثلاث كاميرات بدقة 64 و8 و2 ميغابكسل على التوالي، كما أنه يدمج كاميرا خاصة بصور "السيلفي" بدقة 16 ميغابكسل. ووفق الشركة الصينية فإن هاتفها يتمتع بـ"أداء خارق"، بفضل معالج Dimensity 1200، بتردد 3 غيغاهيرتز، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 غيغابايت. وتتراوح خيارات التخزين في الهاتف بين 128 و256 غيغابايت، حسبما ذكر موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية. وزوّد الهاتف ببطارية سعة 4400 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع في زمن يقل عن ساعة لكامل الاستطاعة. وبالنسبة لشاشة العرض فهي بقياس 6.34 إنش، بتقنية "أوليد"، وتدعم خيار التعرف على المستخدم من خلال البصمة.

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