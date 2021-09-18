عاجل.. إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وصدق مجلس الأمن الدولى، أمس الجمعة، على تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان لمدة نصف عام. وأكد مجلس الأمن فى وثيقته على الأهمية القصوى لاستمرار تواجد بعثة الأمم المتحدة وغيرها من وكالاتها وبرامجها فى أفغانستان، داعيا كافة الأطراف فى البلاد وخارجها إلى تنسيق خطواتها مع البعثة ضمن إطار ولايتها وضمان الأمن والسلامة وحرية التنقلات لموظفى الأمم المتحدة فى أفغانستان والمتعاقدين معها هناك.

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