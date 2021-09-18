وزيرة الدفاع الألمانية: سنقدم خطة لإنشاء قوات الرد السريع فى أوروبا

جدة - نرمين السيد -
وقالت الوزيرة فى حديثها لصحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "لا يعنى أنه يجب علينا الانفصال عن الأمريكيين. يمكن أن تظهر هناك حالات عندما ستكون لدينا مصالح أخرى بما فى ذلك داخل حلف الناتو. ويجب أن نعرف كيفية العمل بأنفسنا".
واعترفت الوزيرة بأن تطورات الأوضاع فى أفغانستان جعلها تفكر فى الاستقالة من منصبها الحالي، لكنها قررت مواصلة "النضال" من أجل منع وقوع حالات مشابهة فى المستقبل
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