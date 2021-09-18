30 ألف ريال واحصل على سيارة مستعملة بأرخص سعر وأفضل ماركة

تمويل إسلامي لاقتناء السيارات المستعملة والتي يود العميل الحصول عليها، وذلك من خلال أحدى برامج التمويل التأجيري للسيارات، والذي يقدم لك أفضا لعروض والخدمات التمويلية لكي تحصل على سياراتك بالموديل والفئة التي تحتاج إليه بأرخص سعر وهو 30 ألف ريال، وبقسط شهري بسيط جدا، حتى تتمكن من تحقيق أحلامك واقتناء سيارة بسعر في متناول اليد، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وله عدة مميزات يمكنك أن تختار الأفضل لك، والسيارة المستعملة التي تود الحصول عليها من أنواع فئات السيارات المعروضة لدى أحدى الوكلاء والمعارض.

يقدم لك البنك تمويل تأجيري للسيارات المستعملة بأقل قسط شهري، ومبلغ تمويلي للسيارة المستعملة يبدأ من 30 ألف ريال وحتى 250 ألف ريال، تمويل سيارات مستعملة موديل 2019 وحتى 2021 بأقل قسط شهري، وذلك لأنواع السيارات كسيارة تويوتا، هوندا، جي أم سي، شيفروليه، فورد، مرسيدس، انيفينتي، أودي، بي أم دبليو، هيونداي، كيا، لاكزس، جيب، مزادا، ميتسوبيشي، نيسان، كاديلاك، ويمكنك اختيارها من أحد الوكلاء المعتمدين وهم، عبد اللطيف عيسي لسيارات النيسان، تمويل بدون رسوم وصفر دفعة أولى وهامش ربح 0%، وبترومين نيسان، الجميع للسيارات مثل سيارات كاديلاك، شيفروليه، جي أم سي، والتوكيلات العالمية للسيارات مثل سيارة جي أم سي وشيفروليه، شركة الجبر لسيارة كيا، عبد الله هاشم للسيارات هوندا، المتحدة لسيارات شيروكي، دوج كرايسلر، العيسائي لسيارات ميتسوبيشي، المجدوعة لسيارات هيونداي وجينيسس، المنطقة الشرقية والوعلان للسيارات، فكل هذه المعارض يمكنك من خلالها اختيار السيارة الموجودة داخل العرض والحصول عليها من خلال التمويل.

هناك تمويل بدون تحويل راتب وتمويل بتحويل راتب للسعوديين والغير سعوديين، ويمكنك أن تقوم باختيار الأنسب لك وفق الشروط المعلن عنها من خلال بنك الرياض لتمويل السيارات المستعملة بأرخص سعر في السعودية، تمويل سيارة هيونداي بدون دفعة أولى وبقسط 900 ريال موديل 2021، وتمويل تأجيري للسيارات بإجراءات ميسرة وموافقة فورية، وللعملاء المحولة رواتبهم للبنك يمكنك أن تحصل على التمويل بشرط أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما والراتب الشهري لا يقل عن 4000 ريال ولا يشترط جهة العمل، ولكن إذا كان التمويل للسعوديين بدون تحويل راتب فيجب أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما والراتب الشهري 6000 ريال ومدة العمل بالوظيفة 3 أشهر قبل طلب التمويل، وللوافدين عند طلب التمويل بتحويل الراتب فالعمر لا يقل عن 21 والراتب لا يقل عن 4000 ريال والعمل بالوظيفة ثلاثة أشهر، وللعملاء بدون تحويل راتب فيجب أن يكون الراتب لا يقل عن 8000 ريال ومدة العمل بالوظيفة ثلاثة أشهر.