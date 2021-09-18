طالبان تكشف عن توقيت تشكيل الحكومة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع قناة "NHK" اليابانية، اليوم السبت، قال شاهين إن طالبان خططت بالفعل لحفل تنصيب الحكومة الجديدة، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك.
وأوضح متحدث طالبان: "خططنا لذلك، لكن كانت هناك آراء بضرورة تعيين جميع الوزراء، وقررنا تأجيل الحفل. أبلغنا الدول التى أرسلت إليها الدعوات بإلغاء الحفل".
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