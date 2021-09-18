موسكو: أكثر من مليون روسى يصوتون عن بُعد

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت خدمة مراقبة التصويت عبر الإنترنت فى بيان لها، مشاركة نحو 1.2 مليون شخص فى التصويت الإلكترونى فى موسكو فى اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية.
وأشارت الخدمة إلى أن هذه الأصوات شملت كل من الدائرة الانتخابية الفيدرالية الكبرى والدوائر الانتخابية الصغرى.
ويجرى انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابى مختلط، حيث يشارك 225 نائبًا من القوائم الحزبية، و225 نائبًا فى الدوائر الفردية. فيما يتنافس 14 حزبًا على الـ 450 مقعدًا فى مجلس الدوما الروسى.
وتستمر الانتخابات الروسية ليومين آخرين، وسط توقعات كبيرة بفوز الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة "حزب روسيا الموحدة، والحزب الشيوعى الروسى، والحزب الليبرالى الديمقراطى الروسى، حزب روسيا العادلة" على معظم المقاعد دون أى خروقات تذكر.
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