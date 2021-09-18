بالاسماء : مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة

مراكز فرق التقصي الثابتة العاملة ايام الجمعة في المملكة الرقم المحافظة المركز الثابت 1 العاصمة مركز صحي عمان الشامل مستشفى الامير حمزه مستشفى البشير مركز صحي الجبيهة 2 مادبا المختبر لا يعمل وكذالك لا يوجد كادر للعمل 3 الزرقاء مبنى مديرية الصحة مركز صحي المشيرفة مركز صحي الظليل مستشفى الأمير فيصل مستشفى الزرقاء الحكومي 4 المفرق مستشفى المفرق الحكومي مستشفى البادية الشمالية مستشفى الرويشد 5 الرمثا مركز صحي الرمثا الغربي 6 اربد مديرية الصحة مركز صحي قميم مستشفى الأميرة بسمة 7 جرش مركز صحي جرش الشامل مركز صحي القادسية 8 عجلون مركز صحي الامير حسن كفرنجة مركز صحي عجلون الشامل

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