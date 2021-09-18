محمد بن زايد يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وذلك على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد وبارزاني علاقات التعاون بين الإمارات والعراق، خاصة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية. كذلك تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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