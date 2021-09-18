البيت الأبيض: بايدن سيعقد قمة افتراضية حول كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن سيعقد قمة افتراضية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، تهدف إلى زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا عالميًا.





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