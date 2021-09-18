كيفية تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة مسار التابعة لوزارة الخدمة المدنية ، مسار هي منصة رقمية تخدم عملاء وزارة الخدمة المدنية من الموظفين المدنيين واختصاصي الموارد البشرية في الهيئات الحكومية للاستفادة من التقنيات الحديثة التي تعمل الوزارة على تطويرها تطبيقا لرؤية المملكة 2030 ، وتقدم المنصة العديد من الخدمات الرقمية للموظف الحكومي المدني ، تمكنه من القدرة على تصحيح البيانات الخاصة به واستعراضها ، بالإضافة إلى خدمة التقارير الطبية التي تدعمها بالشراكة مع وزارة الصحة ، كما أتاحت الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة كامل يشمل كافة البيانات الوظيفية ، وتمكن المنصة الموظف من متابعة كافة الطلبات الخاصة به ( تحديث بيانات – استعلام – استعراض البيانات المدرجة ) من أي مكان وفي أي زمان ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية التسجيل في منصة مسار ، وكذلك طريقة تحديث البيانات الوظيفية ، من خلال السطور التالية.

كيفية تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة مسار التابعة لوزارة الخدمة المدنية

تسعى وزارة الخدمة المدنية إلى الارتقاء بجودة البيانات وتأتي خدمة منصة بياناتي الوظيفية لتحقيق الأهداف والغايات التي تتطلع لها الوزارة وتستهدف جميع موظفي الخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية لذا تعد هذه الخدمة كأحد الأدوات المهمة التي قامت بها الوزارة لتحقيق غاياتها في بناء قاعدة بيانات وظيفية سليمة وصحيحة ، ولتحديث البيانات الوظيفية عبر مسار يجب اتباع الخطوات الآتية :

أولا الدخول علي الرابط الإلكتروني منصة مسار.

بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد الموجود علي اليسار أعلى الصفحة.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك الانتقال إلى خدمات الأفراد ، واختيار البيانات الوظيفية.

الضغط على إنشاء طلب.

يتم بعد الضغط علي تعديل البيانات الوظيفية.

تحديث البيانات الوظيفية وبيانات المؤهل التعليمي.

بعد ذلك يتم التعهد بالموافقة على دقة المعلومات المحدثة.

الضغط على إرسال الطلب مع ذكر السبب.

شروط التسجيل في منصة مسار الإلكترونية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للاستفادة من منصة مسار الإلكترونية ، ومن هذه الشروط ما يلي :

​​أن يكون (الموظف) سعودي الجنسية.

التسجيل في الخدمة عبر الخدمات الإلكترونية لمنصة مسار الوظيفية الخدمة المدنية

أن يكون المستخدم موظف حكومي عامل أو متقاعد وله سجل في أنظمة وزارة الخدمة المدنية.

الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد أبشر.

كيفية انشاء حساب جديد علي منصة مسار

يمكن إنشاء حساب جديد على منصة مسار عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلى منصة مسار على الإنترنت.

الضغط علي خيار (مستخدم جديد).

قم بإدخال بيانات المستخدم رقم الهوية ، البريد الإلكتروني ، رقم الهاتف ، وكلمة السر.

إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى.

أدخال رمز التحقق الظاهر في الصورة.

الضغط علي أيقونة تسجيل.

ستؤدي هذه الخطوات إلى إنشاء حساب جديد علي منصة مسار الإلكترونية والاستفادة من خدماتها.

رابط تحديث البيانات في منصة مسار

يمكنك تحديث بيانات الموظفين والموظفات وإدخال البيانات المراد تعديلها من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة مسار ، حيث ينقلك هذا الرابط إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مسار ، بحيث يمكنك تسجيل الدخول ، ثم اتبع التعليمات اللازمة لتغيير بياناتك وتحديثها.