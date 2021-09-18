رواتب الأجانب بالحكومة وأجور الوافدات بالمملكة العربية السعودية

في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن رواتب المواطنين العاملين السعوديين بالحكومة، ولذلك أوضحت ارتفاعاً بنسبه تصل إلى 0.04% حيث أن هذا يصل إلى 11.455 ألف ريال سعودي مخصص وهذا مقابل 11.450 ألف ريال سعودي، ولذلك تم ارتفاع بنسبة تصل إلى 0.04% حيث أن قد بلغ رواتب العاملين السعوديين المستفيدين من الذكور 11.587 ألف ريال سعودي، وهذا مقابل 11.534 ألف ريال سعودي في العام الماضي، ولذلك تم ارتفاع تصل إلى 0.45% ومن المعلوم أن قد تراجع رواتب الإناث العاملات بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى 0.88% حيث أن قد تصل إلى 11.001 ألف ريال سعودي مخصص وهذا مقابل 11.099 ألف ريال سعودي في عام 2019م.

رواتب الأجانب بالحكومة وأجور الوافدات :

تم الايضاح عن متوسط أجور الوافدين المشتغلين بالهيئات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تم ارتفاع بنسبة تصل إلى 9.8% من العام الجاري، ولذلك تم الإعلان على أن متوسط بنحو 11.360 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين، حيث أن هذا مقابل 10.346 ألف ريال سعودي في عام 2019م.

ومن الجدير بالذكر أن رواتب الوافدين من الذكور بالحكومة قد بلغ ارتفاع نسبته تصل إلى 2.26% من 11.235ألف ريال سعودي وهذا في عام 2019م إلى 11.490 ألف ريال سعودي مخصص في العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك أن متوسط رواتب الأجنبيات العاملات بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية تصل إلى 32.44 في العام الماضي 2020م إلى 10.908 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين شهرياً، وهذا يعد مقابل 8.236 ألف ريال سعودي في عام 2019م.

رواتب العاملين الذكور تتراجع بالقطاع الخاص :

ومن المؤكد أن تم الايضاح على أن متوسط رواتب السعوديين المشتغلين داخل المملكة المشتغلين في القطاع الخاص، حيث أن قد تراجعت 0.74% في العام الماضي 2020م إلى 7.214 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين، حيث أن قد يكون هذا مقابل 7.268 ألف ريال سعودي في عام 2019م.

بالإضافة إلى ذلك أن رواتب الذكور ارتفاعاً نسبته تصل إلى 2.57% لمستوى يصل إلى 7.973% ألف ريال سعودي وهذا في العام الجاري، حيث أن قد وصل إلى 7.773 ألف ريال سعودي في العام الماضي، ولذلك تم تراجع رواتب السعوديات بالقطاع الخاص من 5.553 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين على أن المتوسط الشهري في عام 2019م إلى 5.33 ألف ريال سعودي مخصص في العام الجاري.