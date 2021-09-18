بعد محاكمة جائرة.. ميليشيات الحوثي تعدم 9 من أبناء تهامة

نفذت مليشيات الحوثي، السبت، حكما بإعدام 9 أشخاص من أبناء الحديدة، في صنعاء، وسط استنفار مسلح للمليشيات في المدينة.

ونقل مكان تنفيذ حكم الإعدام من ميدان السبعين إلى منطقة التحرير، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

وجاء تنفيذ هذا الحكم بعد محاكمة صورية مغلقة بتهمة تقديم إحداثيات أدت لمقتل القيادي البارز ورئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" السابق، صالح الصماد.

ومنعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، المتهمين من حق تنصيب محاميين للترافع عنهم، وهددت عددا من المحاميين الذين حاولوا الترافع في القضية، ومنعت أسر المتهمين من زيارتهم.

وقتل الصماد بغارة جوية لطيران التحالف في 19 أبريل 2018، بمدينة الحديدة الساحلية.

ونفذت المليشيات الإرهابية حكمها بالإعدام على، علي القوزي، وعبد الملك حميد، ومحمد هيج، ومحمد القوزي، ومحمد نوح، وإبراهيم عاقل، ومحمد المشخري، وعبد العزيز الأسود، ومعاذ عباس، وجميعهم من أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة.

ورفض ذوو المتهمين الحضور، على الرغم من إبلاغهم، مساء الجمعة، بموعد تنفيذ الإعدام، وسمح لهم بالاتصال بأبنائهم المتهمين لأول مرة منذ اعتقالهم قبل 3 أعوام.