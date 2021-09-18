رابط تسجيل الدخول في منصة جدارة 1443

رابط تسجيل الدخول في منصة جدارة، وفرت وزارة الخدمة الوطنية في السعودية منصة جدارة للتقديم على الوظائف الشاغرة للباحثين عن عمل في السعودية من كلا الجنسين، حيث تقدم لهم بعد التسجيل مجموعة من اقتراحات الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع المؤهلات التي يقوم الشخص بتسجيلها في المنصة، لهذا السبب تلقى منصة جدارة إقبالاً كبيرًا بين الشباب في المملكة العربية ويرغبون في معرفة الخطوات الصحيحة للتسجيل في منصة جدارة.

منصة جدارة للبحث عن عمل

تعتبر منصة جدارة الإلكترونية واحدة من النظم الإلكترونية العربية الكبرى في السعودية التي تعمل من أجل التوظيف الإلكتروني، تهدف منصة جدارة إلى تقديم الوظائف الشاغرة للراغبين في العمل بالسعودية من أبناء المملكة، حيث يتم الإعلان من خلال المنصة عن الوظائف الشاغرة لكي يقوم جميع المسجلين بالمنصة بالتقديم بتلك الوظائف بدون الواسطة، لهذا من الضروري أن تقوم بالتقديم في منصة جدارة.

التسجيل في منصة جدارة

وللاستفادة بمزايا منصة جدارة الإلكترونية للتقديم على العمل يتم اتباع خطوات التقديم في منصة جدارة القادمة:

اضغط على رابط منصة جدارة المباشر.

قم باختيار تبويب تسجيل جديد من الجزء العلوي بالصفحة الرئيسية.

عليك بإتمام تسجيل البيانات في الحقول الفارغة المخصصة لها مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

قم باستكمال تسجيل البيانات للنهاية حتى تصل إلى كود التحقق وبعد كتابته اضغط على متابعة التسجيل.

انتظر بعض الوقت حتى يقوم الموقع بمراجعة صحة البيانات، وعليك أن تقوم بوضع معلومات التواصل معك لاستخدامها عند الحاجة إليها.

شروط التقديم في منصة جدارة

وضعت وزارة الدفاع التي تنتمي إليها منصة جدارة الشروط التالية للتقديم في المنصة: