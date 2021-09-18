رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2021 هو الرابط الذي يريد المواطنين الجزائريون أن يتعرفوا عليه حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المنح أو التسجيل باتباع الخطوات، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على جميع التفاصيل.

تعتبر هذه المنحة من المنح التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية حيث يتم التقديم عليها من خلال الدخول على الرابط المباشر.

والتسجيل فيها ويتمكن جميع المواطنين الجزائريين التسجيل في هذه المنحة حتى يحصلوا على المبلغ المستحق.

حيث أعلن الرئيس الجزائري عن كثير من التفاصيل حول هذه المنح، وأهمها أن قيمتها تصل إلى 8 آلاف دينار جزائري، حتى تساعد المواطنين على أن ترفع من مستواهم الاقتصادي.

وتدعمهم بالشكل المادي والنفسي، وتساعد على منع الهجرة غير شرعية.

وتقلل من المعدلات التي تحدث بسبب انتشار الجريمة، كما أنها تساهم في حماية الشباب من التعرض إلى الأعمال المخالفة للأخلاق أو القانون أو الآداب بسبب تعرض البلاد إلى تدهور الأحوال الاقتصادية التي كان السبب الرئيسي فيها هو إصابة البلاد بفيروس كورونا المستجد.

منحة البطالة الجزائرية 2021شروط الحصول على منحة البطالة الجزائرية 2021

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط لابد أن يستوي فيها المواطن حتى يستحق الحصول على منحة البطالة الجزائرية، وأهم هذه الشروط:

أن يحمل المتقدم الجنسية الجزائرية.

عمر المتقدم يتراوح ما بين 30 الى 50 عام.

المتقدم لا يعمل في وظيفة من الوظائف الحكومية.

لا يملك المتقدم السجل التجاري أو يعمل في أي نشاط من الأنشطة التجارية الأخرى.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2021

يمكن لجميع المواطنين الجزائريين أن يستفادوا من هذه المنحة من خلال الوصول إلى الرابط عبر المنصة، ويسجلون في هذه المنحة، وعندما تستوفي الشروط التي تضعها المنح يتم رفع المستندات المطلوبة وأبرزها القيد العائلي وبطاقة الإقامة وشهادة الميلاد والتخصص الجامعي والشهادة الجامعية.

كما لابد أن يقدم المواطن نسخة من بطاقة التعريف الوطني، بالإضافة إلى ذلك شهادة عدم العمل.

تحدثنا في هذا المقال عن رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر ،2021 وتعرفنا على هذه المنحة، وأهم شروط لاستحقاق المنحة بالإضافة إلى الرابط الذي يتم التسجيل من خلاله.