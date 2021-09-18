بنك التنمية الاجتماعية تمويل اهل “كل ماتريد معرفته عنه”

بنك التنمية الاجتماعية تمويل اهل يعتبر من البنوك التي تقدم العديد من التمويلات إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث إن تمويل أهل من القروض التي تكون دون فوائد، والتي يصل مبلغها حتى 60 ألف ريال سعودي، ويساهم هذا القرض في توفير فرص الزواج إلى الأفراد لأنه يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة في مساعدة جميع الأفراد على الوصول إلى الحياة الكريمة.

بنك التنمية الاجتماعية تمويل اهل

هو البنك الذي يقدم مجموعة من الخدمات إلى المواطنين، وأهمها توفير القروض حيث يساهم في مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين ذات الدخل المنخفض أو البسيط.

حيث إنه يوفر لهم القروض الميسرة التي تساعدهم على الحصول على الاحتياجات الأساسية سواء كانت احتياجات الأفراد أو احتياجات الأسرة.

مميزات التعامل مع بنك التنمية الاجتماعية تمويل أهل

يحصل المواطنين عند الحصول على تمويل أهل من بنك التنمية الاجتماعية على الكثير من المزايا وأهمها:

الحصول على التمويل الذي يصل مبلغ إلى 60 ألف ريال سعودي للمواطنين المستحقين.

يستطيع أن يحصل المواطن من خلال البنك على التمويل دون أن يدفع أي مبالغ مالية.

البنك يوفر فترة السداد للقرض لمدة تصل إلى 5 أعوام.

يستطيع أن يحصل على القرض كل من العاطلين والمطلقات والأرامل والنساء والحوامل وغيرهم من المستحقين.

القرض متاح إلى جميع من يحتاج إليه من أبناء المملكة.

يوفر البنك القرض إلى القطاعات الخاصة والحكومية.

القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية.

التموين لا يشترط أن يتم دفع مبلغ مالي حتى يحصل المواطن على مبلغ القرض.

شروط الحصول على قرض بنك التنمية

يضع بنك التنمية مجموعة من الشروط حتى يتمكن المواطن من الحصول على قرض أهل وأهم هذه الشروط:

أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية.

دخل المستفيد لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

عمر المتقدم يتراوح بين 21 إلى 70 عام.

يقدم جميع المستندات التي يطلبها البنك وتكون سارية المفعول وأهمها بطاقة الهوية الوطنية.

توافق شروط المنتج مع شروط المنتجات التمويلية الأخرى.

التقديم على قرض أهل بنك التنمية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات وأهمها: