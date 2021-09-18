آبل واتش سيريس 7 مميزات ساعة آبل الجديدة المنتظرة وتسريبات حولها

صرحت شركة آبل المعروفة عالمياً عن إطلاقها لإصدار جديد من الساعات الذكية وهي ساعة آبل واتش سيريس Apple Watch 7 والتي ستكون متاحة في الأسواق بحلول العام الجديد ،وصرحت الشركة عن مجموعة من التسريبات حول هذا الإصدار الجديد وأهم ما يميزه عن الإصدارات الأخرى، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذه الساعة.

آبل واتش سيريس 7 مواصفات الساعة الجديدة من آبل:

أوضحت شركة أبل أن الساعة الجديدة سنكون مختلفة بشكل كبير عن باقي الإصدارات السابقة وذلك من حيث الشكل والمضمون حيث تم تجديد شكلها لتختلف عن الشكل المعتاد كما تم إضافة مجموعة من البرامج الجديدة والمتطورة.

تتميز الساعة الجديدة من آبل ببطارية قوية للغاية والتي تظل تعمل لفترة أطول مع أفضل أداء وعمر مطور ومحسن مع وجود مميزات جديدة، تم التوضيح أيضاً أن تصميم الساعة الخارجي مسطح يشبه جهاز iPhone 12.

تتمتع تلك الساعة بعدة مميزات تقنية حيث تعمل ببرنامج Apple WatchOS 8 والذي تم الإعلان عن إطلاقه في WWDC في شهر يونيو الماضي وبذلك يتفوق الإصدار الجديد على إصدار Apple Watch Series 6 السابق والذي تم إصداره في العام الماضي فقط عام 2020.

أوضحت الشركة أيضاً أنه من الممكن أن تتوفر الساعة في الأسواق العالمية في منتصف شهر ديسمبر الحالي أو بحلول العام الجديد موضحة أن الأسعار ستبدأ من 399 دولار

تم تغير الشكل الخارجي قليلاً المنحني قليلاً والمعروف عن ساعات آبل.

الساعة أكثر بوزاً وبشكل مسطح أكثر مع بقاء الأزرار الجانبية كما هي.

الشاشة أكبر من الموجودة في الإصدارات السابقة وذلك بسبب تقليل حجم الهيكل الخارجي.

تتمتع الساعة بتقنية find my watch المعدلة حديثاً والتي تجعل من السهل تتبع الساعة وإيجادها في حالة فقدها.

تتمتع الساعة بمظهر عصري وألوان مختلفة وجميلة.

تقوم الساعة بقياس ضغط الدم ومستوي السكر والكحول في الجسم.

تعد هذه الساعة طبيب ممتاز حيث أنها مناسبة لرياضة السباحة وتنبه عن السكتات القلبية.

بعض المصادر تقول أن الساعة سيتم تزويدها بمستشعر لقياس حرارة الجسم.

الساعة مقامة للصدمات وغير قابلة للخدش ومناسبة للرياضات العنيفة والقوية.

أهم ما يميز آبل واتش سيريس 7: