رابط التسجيل في دعم ريف.. طريقة الحصول على الدعم الريفي reef.gov.sa مباشر ريف تويتر

التسجيل في دعم ريف ، من خلال ما نسعى لتقديمه، وفي إطار حرصنا الدائم على تلبية رغباتكم نتطرق خلال هذا المقال لرصد كافة التفاصيل التي تتعلق بـ طريقة التسجيل في دعم ريف من خلال البوابة الإلكترونية برنامج ريف reef.gov.sa ، حيث وجدنا أن الكثيرين في المملكة العربية السعودية يتطرقون للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول شروط تسجيل دعم ريف ، ومعرفة الإجابة على بعض التساؤلات التي قد يطرحها البعض والتي جاء في مقدمتها، كم مبلغ الدعم الريفي، وما هو العمر المناسب للحصول على دعم برنامج ريف، كل هذا سنتعرف عليه عبر السطور القادمة.

التسجيل في دعم ريف

التسجيل في دعم ريف ، نتعرف أولاً على نبذه مختصرة عن برنامج ريف. والذي يُعد أحد أهم البرامج الإلكترونية التي انطلقت في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية. برنامج الدعم الريفي له أهداف عديدة أهمها حصول صغار المزارعين في المملكة على الدعم المادي من برنامج الدعم الريفي الذي يساعدهم على تنمية كافة أنشطتهم الزراعية المختلفة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أوضحت سابقاً طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة, العاطلين, ربات البيوت، وذلك من خلال الحساب الرسمي الشخصي لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بإتمام عملية التسجيل في دعم ريف تويتر، وبخصوص معرفة الخطوات والطريقة الصحيحة سنرفق لكم أدناه فيديو يوضح كيفية التسجيل في الدعم الريفي.

طريقة التسجيل في دعم ريف

وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أطلقت برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف، حيث أن البرنامج يدعمك مالياً. ويدعمك بمبادرات تعمل على تطور إمكانياتك، وذلك سيكون عن طريق التسجيل في برنامج دعم ريف من خلال البوابة الإلكترونية لدعم ريف، وبعد إتمام عملية التسجيل يُمكنك بعدها الحصول على مبلغ الدعم الريفي.

شروط التسجيل في دعم ريف

التسجيل في الدعم الريفي ، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية شروط تسجيل الدعم الريفي، والتي من أهمها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أو حاملاً لبطاقة التنقل.

يُشترط أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

يُشترط أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

يُشترط ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

يُشترط ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريالاً.

يُشترط ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

يُشترط تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

يُشترط الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

يُشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

يُشترط استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

يُشترط رفع الطلب على المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف بعد استيفاء الشروط.

يُشترط حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

كم مبلغ الدعم الريفي ومتى ينزل دعم ريف

إلى هنا نصل إلى الإجابة على سؤال كم مبلغ دعم ريف ومتى ينزل دعم ريف ، وفي هذا الإطار فقد أجاب برنامج دعم ريف عبر تويتر قائلاً: ” يبلغ مبلغ دعم ريف 54 ألف ريال يتم صرفها في السنة الواحدة، أما فيما يخص الإجابة على سؤال متى ينزل دعم ريف، ففي حالة القبول يبدأ نزول دعم الريف من اليوم الأول للأشهر الميلادية، وحتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

وجدير بالذكر أنه تم صرف الدعم الريفي لشهر سبتمبر 2021 ، وذلك في اليوم الخامس من الشهر نفسة. وتم الإعلان عن إيداع دعم ريف في حسابات المستفيدين قبل يوم الصرف مباشرة، والآن نرفق لكم أدناه رابط دعم ريف تسجيل الدخول reef.gov.sa، هذا الرابط الذي يُمكنكم من خلالة إتمام عملية التسجيل في دعم ريف ، للحصول على الدعم المالي المقدم.

رابط التسجيل في دعم ريف

يُمكنكم الدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من خلال ( رابط تسجيل ريف )، وجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج دعم ريف للاسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم. وقد فعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة دعم ريف الإلكترونية لتسجيل الدخول من خلال الطريقة الموضحة بعالية وفقاً للشروط المعلنة.

هل يستهدف برنامج ريف الباحثين عن العمل فقط .؟

طرح العديد من المواطنين الراغبين التسجيل في برنامج دعم ريف بعض التساؤلات والتي جاء منها “هل يستهدف برنامج دعم ريف الباحثين عن العمل فقط.؟” وجاء رد برنامج الدعم الريفي كما هو موضح في الفيديو المرفق، وفقاً للتغريدة التي تم نشرها منذ ساعات قليلة عبر الصفحة الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح خلال الفيديو أن التسجيل في دعم ريف متاح لجميع المواطنين وفئات المجتمع المختلفة، وفقاً للشروط والضوابط.