سعر ومواصفات ايفون 13 الجديد 2021

نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقني سعر ومواصفات ايفون 13 والذي يعد من اهم الجوالات التي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف بلاد العالم حيث انه تم تسريب جميع المواصفات الخاصه به والتي سوف نذكرها لكم من خلال هذا المقال وسوف يتم طرح الهاتف في الفتره المقبله في جميع البلاد وبسعر يصل الي 1099 دولار حيث يوجد 4 نسخ من ايفون 13وايفون 13 ميني و ايفون 13 و ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس وسوف نتحدث معكم عن اهم المميزات كي تتعرفوا عليها.

يأتي الهاتف بواصفات جديده ومميزه للغايه حيث انه يدعم تشغيل جميع شبكات بدءا من الجيل الثاني و الجيل الخامس.

كما انه يأتي الهاتف بوزن 226 جراما فقط .

اما بالنسبه للكاميرا فيأتي الهاتف بكاميرا ثلاثيه دقة الأولى 12 ميجا بكسل ودقه الثانيه 12 ميجا بكسل وايضا وكاميرا تلي فوتو وكامير 63 ميجا بكسل

كما يتميز ايضا بانه يدعم شريحة اتصال واحده ويتوفر منه نوعا آخر يأتي بشريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

ويأتي الجوال بشكل خارجي مصنوع من الزجاج الكورنينج جوريلا ويعد من افضل انواع الزجاج والإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم لعمليه الصدأ

كما ان هاتف ايفون 13 يقاوم الماء تحت عمق 6 أمتارتقريبا ولمدة تصل الي نصف ساعة حيث يأتي الهاتف بأنهيدعم مقاومة الماء والغبار ايضا وقد تم فح الحجز المسبق في جميع المتاجر مثل امازون وجارير في المملكه العربيه السعوديه وجميع البلدان.

مواصفات ايفون 13 الجديد

سعر ايفون 13 في السعوديه

يأتي هاتف ايفون 13 ميني بسعر 3.انش بسعر 4.349 ريال سعودي للنسخه 128 جيجا بايت و بسعر 3.819 ريال للنسخه 265 جيجا بايت و بسعر 4.779 للنسخه 512 جيجا بايت كما ياتي ايضا ايفون 13 بسعر 3.799 ريال سعودي للنسخه 128 جيجا و بسعر 4.279 ريال سعودي للنسخه 265 جيجا بايت و بسعر 5.299 ريال سعودي للنسخه 512 جيجا اما بالنسبه لنسخه ايفون 13 برو والذي يأتي بشاشه 6.1 انش بسعر 4.699 ريال سعودي و ايفون 13 برو ماكس بسعر 5.259 ريال سعودي.

موعد حجز ايفون 13

لقدم تم فتح باب الحجز في جميع المتاجر و الاسواق مثل جرير و شركه الاتصالات في المملكه العربيه السعوديه وايضا من خلال جميع الوكلاء و اجميع الموزعين المعتمدين في جميع انحاء المدن منذ ايام علي ان يتم تقديم الهاتف للعميل في اقرب وقت فور نزوله مباشره